Innsbrucker Stadtführerin erzählt: Von Fensterhennen und Mistrichtern

Seit über 25 Jahren bieten Sie Stadtführungen an. Wie hat sich diese Art der Kulturvermittlung in den vergangenen Jahrzehnten verändert?

Monika Frenzel: Ich bin staatlich geprüfter „Austria Guide". Als ich in den beginnenden 90er-Jahren diese Ausbildung abgeschlossen hatte, bestand das angebotene Programm aus reinem Zahlendreschen und man kam mit mittelmäßigem Englisch durch. Stadtführungen hatten also nicht den besten Ruf. Das hat sich grundlegend geändert. Ich habe damals meine Kunstvermittlungsfirma „per pedes" gegründet und mein Team und ich, wir haben darüber nachgedacht, wie Stadtführungen informativ, aber auch unterhaltsamer sein können. Heute wissen wir, dass die Leute Hintergrundwissen benötigen, damit sie selbst Querverbindungen herstellen können. Die Zuhörer brauchen also unbedingt ein „Aha-Erlebnis".

Auf welche inhaltlichen Schwerpunkte konzentrieren Sie sich?

Frenzel: Das Alltagsleben ist ein wichtiges Thema, weil diese Unmittelbarkeit die Leute am meisten interessiert. Diese Geschichten muss man aber exakt recherchieren und das ist mit einigem Aufwand verbunden. Mein Team und ich, wir verbringen viel Zeit in Archiven. Das Quellenstudium lohnt sich, weil man findet auch Unterhaltsames. Jeder in meinem Team hat einen eigenen Forschungsschwerpunkt, sei es historisch, kunsthistorisch, wirtschaftsorientiert oder architektonisch. Das Gute ist, dass dadurch immer neue Informationen hinzukommen. Man überarbeitet sein Programm also ständig und findet neue Zugänge. Das ist wichtig, sonst wird es langweilig, auch für einen selbst.

Was haben Sie zum Beispiel über das Alltagsleben im mittelalterlichen Tirol herausgefunden?

Frenzel: Prostituierte wurden zum Beispiel als „Fensterhennen" bezeichnet. Historische Quellen geben auch Auskunft über die hygienischen Verhältnisse. Die Ritschen, das waren offene Abwasserkanäle, haben unglaublichen Gestank verbreitet. Der so genannte „Mistrichter" musste sie ausräumen. Manchmal lassen wir bei unseren Führungen auch eine historische Persönlichkeit in einem Kostüm auftreten, die diese Geschichten erzählt.

Es gibt eine ganze Menge von historischen Anekdoten, deren Wahrheitsgehalt zweifelhaft ist. Wie gehen Sie damit um?

Frenzel: Da bin ich sehr streng. Es werden nur Anekdoten zugelassen, die auch authentisch verbürgt sind. Gerade jetzt im Maximilian-Jahr wissen wir neuerdings etwa, dass das Herz des Kaisers nicht in Brügge ruht, wie bisher immer behauptet wurde. Falsche Überlieferungen halten sich leider oft hartnäckig. Da ist Achtsamkeit geboten.

Sie müssen den aktuellen Forschungsstand also immer im Blick haben?

Frenzel: Ja, aber man wägt als Stadtführerin und Kunsthistorikerin natürlich ab, inwiefern diese Erkenntnisse für ein kulturinteressiertes Publikum relevant sind. Momentan heißt es in der neuesten Forschung, dass am Relief des Goldenen Dachls nicht der Hofnarr und der Ratsherr dargestellt sind, sondern der Vater Kaiser Maximilians I., Kaiser Friedrich III., als Hofnarr und Sigmund der Münzreiche. Ich glaube nicht, dass an so prominenter Stelle Maximilian seinen Vater als Hofnarren präsentiert hätte, während ich mir den Sigmund gut vorstellen kann.

Warum haben Sie sich dazu entschieden, Stadtführerin zu werden?

Frenzel: Ich hatte bereits während meines Studiums längere Zeit auf Schloss Ambras Führungen gemacht. Dieser Job liegt mir im Blut. Man muss schon bestimmte Eigenschaften mitbringen, vor allem braucht man eine gewisse Liebe zu Menschen.

Welche Leute sind für Sie bei einer Stadtführung die größte Herausforderung?

Frenzel: Menschen, die nicht gewillt sind zuzuhören.

Wie lange dauert die Ausbildung für einen „Austria Guide"?

Frenzel: Die Ausbildung dauert drei Semester und ist mit vielen Exkursionen verbunden. Die angehenden „Aus­tria Guides" müssen nicht nur theoretisches Wissen erwerben, sondern müssen sich auch in der Praxis bewähren. Ich bin seit 25 Jahren auch als Ausbildnerin tätig. Wenn ich mir mitten im Winter bei Eiseskälte die 28 Referate über alle Bronzefiguren in der Hofkirche anhören muss, dann ist das auch für mich sehr hart (lacht).

Stadtführungen sind hauptsächlich für Touristen gedacht. Wie gelingt es Ihnen, auch Einheimische anzusprechen?

Frenzel: Die Einheimischen liegen mir sehr am Herzen. Wir bieten themenbezogene Stadtteilführungen an, etwa in St. Nikolaus, die sehr beliebt sind.

Sie arbeiten nicht nur als Stadtführerin. Sie haben auch die Maximilian-Ausstellung in der Hofburg kuratiert. Worauf haben Sie Ihr Augenmerk gelegt?

Frenzel: Ich wollte auch hier ein unmittelbares Lebensgefühl vermitteln. So sieht man etwa die Kammer Maximilians I., Kinder können ein Holzschwert heben und erleben, wie schwer so ein Ding war. Mein persönliches Highlight ist der nachgebildete Brautschmuck der Bianca Maria Sforza. Der Prunk der damaligen Zeit wird dadurch auch haptisch erlebbar. Wir haben auch die digitalen Möglichkeiten genutzt. Es gibt einen 3D-Film, der Innsbruck um 1500 zeigt. Ich wollte der Zeit Maximilians I. auch anhand von biografischen Stationen neues Leben einhauchen und sie so für die Menschen des 21. Jahrhunderts erlebbar machen.

Das Gespräch führte Gerlinde Tamerl