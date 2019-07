Region künstlerisch aufgearbeitet: Arlberger Kulturtage gingen zu Ende

Mit der Vernissage der bildenden Künstler ist am vergangenen Wochenende das Symposion der Arlberger Kulturtage zu Ende gegangen. In der Galerie ART-BOX in der Fußgängerzone von St. Anton präsentierten die Künstler ihre Arbeiten, die zum Thema „Arl(en)Berg — Ornament Landschaft" entstanden sind. Die Palette reichte von realistischen bis abstrakten Werken mit Bezug zum Arlberg, den es als Region, aber nicht als Berg gibt. Lisa Krabichler beispielsweise verwendete als Grundlage alte Postkarten, Petra Dorner kombinierte alte Bleche mit der Ornamentik des Latschenkiefermotivs und der Silhouette der Berge. Mitgewirkt haben außerdem Christopher Grüner, Klaus Koch-Tomelic, Maria Köfler, Peppi Spiss, Marika Wille-Jais, Kevin Jackson, Daniela und Patrizia Novello, Kersten Thieler-Küchle und Oscar Vasques. Minu Ghedina hat für die Kunstmeile die Skulptur „Hüterin" geschaffen.

Bürgermeister Helmut Mall bedankte sich bei den Künstlern und Organisatoren der 28. Arlberger Kulturtage für die Impulse und die schöne Ausstellung. „Die Veranstaltungen des Kulturvereins sind seit vielen Jahren eine Konstante in unserem Ort und in der Region", so Mall. (psch)