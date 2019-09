Der letzte Ritter in Bronze gegossen

Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Eigentlich hätte die imposante Maximilian-Bronzestatue des Tiroler Bildhauers Rudi Wach schon im Juni 2019 in der Ausstellung „Maximilian I. Aufbruch in die Neuzeit“ in der Innsbrucker Hofburg aufgestellt werden sollen. Sie wurde anlässlich des 500. Todestages von Kaiser Maximilian I. von der Republik Österreich in Auftrag gegeben. „Bei den Arbeiten in der Mailänder Gießerei kam es leider zu einem Unfall“, erklärt der stellvertretende Burghauptmann Markus Wimmer die Verzögerung und ergänzt, dass die Herstellung der Statue aufwändig gewesen sei, weil sie nach den gleichen historischen Methoden gefertigt wurde wie jene einzigartigen Figuren in der Innsbrucker Hofkirche. Wimmer, der Rudi Wach beim Guss der Statue in Mailand begleitet hat, findet lobende Worte für den Tiroler Bildhauer: „Rudi Wach ist einer der bedeutendsten noch lebenden österreichischen Bildhauer. Für die Gestaltung der Maximilian-Statue hätte ich mir keinen anderen Künstler vorstellen können.“

Obwohl sich das Maximilian-Jahr schon dem Ende zuneigt, kann man die Statue noch nicht besichtigen. Der TT wurde jedoch exklusives Bildmaterial aus der Mailänder Gießerei zur Verfügung gestellt. Derzeit lagert die Statue in einem Depot und wird erst zur Eröffnung der Dauerausstellung über Kaiser Maximilian I. am 22. November in der Innsbrucker Hofburg präsentiert. Am selben Tag feiert übrigens auch Bildhauer Rudi Wach seinen 85. Geburtstag.

Ein Blick in die Geschichte bestätigt, dass Verzögerungen bei künstlerischen Prozessen eigentlich nichts Ungewöhnliches sind. Da auch die „Schwarzen Mander“ in der Hofkirche schon zu Lebzeiten von Kaiser Maximilian I. auf sich warten ließen, ja die Hofkirche überhaupt erst lange nach dem Tod des Herrschers fertig gestellt wurde, passt das Warten auf diese Maximilian-Statue in gewisser Weise ins historische Gesamtbild. Wimmer sagt dazu: „Die Statue war immer schon für die Dauerausstellung in der Hofburg gedacht, wir wollten sie aber bereits während des Maximilian-Jahres ausstellen.“

50.000 Euro kostete die Produktion dieser Figur, und es war Kuratorin Monika Frenzel, die im Augsburger Maximilian-Museum eine passende historische Vorlage für die überlebensgroße Bronzestatue entdeckte. Frenzel sagte gegenüber der TT, dass es sich dabei um eine „knapp unter lebensgroße Terracotta-Statue handelt, die 1604 in Zusammenhang mit anderen Figuren im fürstbischöflichen Palais in Brixen von dem Bildhauer Hans Reichle gefertigt wurde“. Rudi Wach nutzte also die Vorlage von Hans Reichle und passte seine neue Maximilian-Statue den historischen Statuen in der Hofkirche an.

Monika Frenzel verweist im Gespräch mit der TT auf die Einzigartigkeit der Figuren in der Innsbrucker Hofkirche. Sie bemängelt als Stadtführerin allerdings, dass es zwar umfangreiche wissenschaftliche Bücher über die „Schwarzen Mander“ gäbe, aber keinen kleinen, informativen Führer. Vielleicht ein Versäumnis des Maximilian-Jahres?

Auf Nachfrage der TT erklärt Frenzel außerdem, dass die aktuelle Schau in der Hofburg nachhaltig angelegt wurde. „Die gesamte Infrastruktur wird für die Dauerausstellung übernommen. Natürlich müssen einzelne Exponate, wie etwa Rüstungen oder der berühmte Theuerdank, zurückgegeben werden, aber es kommt auch Neues hinzu, das Kaiserdenkmal etwa.“ Die sehenswerte Replik des Brautschmucks von Bianca Maria Sforza kann ebenso weiterhin besichtigt werden. Frenzel geht es vor allem auch darum, den Herrscher der Zeitenwende einer nächsten Generation näherzubringen, denn die Dauerausstellung sei nicht nur für ein historisch interessiertes Publikum gedacht, sondern auch für Schülerinnen und Schüler.