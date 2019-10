„Menschen Bilder Tirol“ am Achensee: Promenade wird zur Fotogalerie

Die Kunst der Fotografie im Alltag erleben — mit diesem Gedanken wurde die Ausstellung „Menschen Bilder Tirol" im Jahr 2014 initiiert und ist seitdem zu einem festen Bestandteil des Tiroler Ausstellungskalenders geworden. Heuer macht die jährliche Wanderausstellung erstmalig am Achensee Station. Die überdimensionalen Bilder verwandeln die Seepromenade von Pertisau vom Hotel Entners am See bis zum Hochsteg am Ortseingang in eine Kunstgalerie fotografischer Werke und zeigt einen Querschnitt des vielfältigen Schaffens der Tiroler Fotografenszene. Bis zum 6. Oktober sind die 49 Bilder von 37 Tiroler Berufsfotografen dort noch zu sehen. (TT)

