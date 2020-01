Gesamterfahrung mit Blockflöte

Von Barbara Unterthurner

Bozen – Die Aufforderung zum Schreien oder lauten Singen ist gleich am Eingang des Spiegelkabinetts angebracht. Zusätzlich darf der Besucher auch zur Blockflöte greifen. In bester Fluxus-Manier ließ Künstler Dick Higgins in der Installatio­n „Luftsymphonie“ (1973–95) Klänge, visuelle Elemente, musikalische Notation sowie Schrift in eine große Gesamterfahrung für den Betrachter zusammenfließen.

Machen kann man diese und weitere Erfahrungen aktuell in der Ausstellung „Intermedia. Archivio di Nuova Scrittura“ im Museion Bozen. Tief taucht diese Schau auf drei Stockwerken in Kunstformen ein, die die traditionelle Trennung zwischen den Kunstgattungen ignorieren: von Text-Bildern hin zu Konzepten und Handlungen, die Kunstwerk werden. 200 Arbeiten von 70 Kunstschaffenden hat Noch-Direktorin Letizia Ragaglia ausgewählt und thematisch organisiert: Die Beiträge zu den Schwerpunkten „Konkrete Poesie“, „Fluxus“, „Konzeptkunst“, „Poesia visiva“ und „Performatives“ entstammen der Sammlung von Paolo Della Grazia, der mit Künstler Ugo Carrega Mailand ab den Achtzigern mit dem „Archivio di Nuova Scrittura“ zu einem Zentrum für intermediale Kunst machte. Seine Sammlungstätigkeit begann bereits in den Sechzigern.

Der Fokus des Archivs liegt auf italienischen Vertretern sowie internationalen Stars der Szene. Das Museion trieb die wissenschaftliche Aufarbeitung des Archives, das sich dort seit 1998 als Dauer­leihgabe befindet, in mehreren Ausstellungen voran. Die Erfahrung, die das Team hat, merkt man der Schau an. Dieses Mal kooperiert Bozen mit dem Museum Mart in Rovereto, das den Fundus an avantgardistischen Zeitschriften des Della-Grazia-Archivs beherbergt und diese für „Intermedia“ hervorholt.

Bozen zeigt die Kunstwerke der Sammlung, das spektakulärste ist unumstritten Higgins’ Spiegelkabinett, das jede Grenz­e so lustvoll wie tiefgründig überwindet. Hier darf sich der Besucher verlieren. Higgins war es auch, der „Intermedia“ als Terminus erst prägte. Die Schau versteht diesen als Teil einer Entwicklung und wühlt sich durch über drei Jahrzehnte Kunstgeschichte. LCD-Screens liefern notwendige Informationen zur zeitlichen Einordnung, die auch auf gesellschaftspolitische Umbrüche nicht vergessen, dreisprachig. Vorbildlich, weil aber zwischen den Sprachen nicht gewählt werden kann, wird die Lesearbeit unnötig verlängert. Hier wird sich der Besucher verlieren.

Wer bereits Hintergrund­wissen mitbringt, wird schneller belohnt: Österreich ist mit Wiener Gruppe, vortrefflichen Arbeiten von Friedrich Achleitner und Gerhard Rühm vertreten, sowie mit den für sich stehenden Werken des Tirolers Heinz Gappmayr. Dazu gesellen sich Wort-Bilder des Schweizers Eugen Gomringer, der am 30. Jänner in Bozen über sein Werk sprechen wird.

Klug arbeitet sich die Schau ins Dreidimensionale, über Hologramme von Augusto de Campos oder Alain Arias Misson hin zum Neon von Maurizio Nannucci. In den Grafiken von Ben Vautier oder Charlotte Moormans „Mahogany Cello“ übernimmt der Besucher die schöpferische Idee: Man ist im Fluxus angekommen. Zur Performance ist es nur ein kurzer Sprung: In Dan Grahams revitalisiertem „Sonic Youth ­Pavillon“ laufen auf fünf Screens Aktionen und experimentelle Filme.

Das Erdgeschoß schließt mit dem 2019 verstorbenen Nann­i Balestrini. In seinem Oeuvre entfaltet sich das gesamte Spektrum: Neben visuellen Texten läuft sein documenta-Beitrag von 2012, der spektakuläre Film „Tristanoil“.