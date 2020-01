Kunstpreise: Bonvicini und Haacke ausgezeichnet

Wien, Goslar – Die ersten beiden internationalen Ehrungen für Kunstschaffende 2020 sind da: Der Oskar-Kokoschka-Preis 2020 geht an die italienische Künstlerin Monica Bonvicini. „Das künstlerische Werk Bonvicinis ist immer von gesellschaftlicher Relevanz und lädt die Betrachtenden stets nachdrücklich zur Reflexion ein“, so der Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien, Gerald Bast. Der Preis zählt zu den wichtigsten Kunstpreisen in Österreich und wird biennal von einer zehnköpfigen Jury unter Vorsitz des Unirektors vergeben. Er ist mit 20.000 Euro dotiert.

„Bonvicini hinterfragt die Verhältnisse von Geschlechterrollen, Macht sowie Kontrolle und legt diese offen“, so Bast zum Oeuvre der in Venedig geborenen Künstlerin. Von 2003 bis 2018 lehrte Bonvicini an der Akademie der bildenden Künste Wien Performative Kunst und Bildhauerei, 2017 wechselte sie an die Universität der Künste Berlin. Zuletzt widmete ihr das Belvedere 21 eine Einzelausstellung. Der Preis wird am 28. Februar vergeben.

Hans Haacke. - imago

Konzeptkünstler Hans Haacke wird am 26. September den undotierten Kaiserring 2020 der Stadt Goslar entgegennehmen. Der 1936 in Köln geborene und in New York lebende Künstler gilt als Vorreiter einer aktivistischen, institutionskritischen Kunst. Vom Kunstmagazin Monopol wurde er kürzlich zur einflussreichsten Person der Kunstwelt gekürt. Haacke erhielt 1993 den Goldenen Löwen der Biennale in Venedig, aktuell widmet ihm das New Museum in New York eine umfassende Retrospektive. (TT)