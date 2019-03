Sr. Melanies drei Kriterien für eine gute Entscheidung

Innsbruck — Wenn Melanie Wolfers ein Thema „unter den Nägeln brennt", beginnt sie ein Buch darüber zu schreiben. Sieben sind bereits erschienen, denn die bekannte Autorin und Ordensfrau liebt es, sich den „großen Fragen des Lebens zu stellen", wie sie selbst meint. Nach „Die Kraft des Vergebens" und dem Spiegel-Bestseller „Freunde fürs Leben", über die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, geht es beim bisher letzten Werk um das Thema Mut. Derzeit ist Melanie Wolfers unterwegs auf Vortrags- und Seminarreise, um in ausverkauften Sälen ihren Bestseller „Trau dich, es ist dein Leben" vorzustellen. Am Montag, 1. April, kommt sie nach Innsbruck ins Stift Wilten, um darüber zu sprechen, wie es gelingen kann, beherzter zu leben.

„Viele Menschen haben es satt, unter Vorbehalt zu leben. Doch die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, lässt sie vor einer Neuorientierung zurückschrecken", sagt die Autorin, die in der Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen in Wien lebt und mit ihrem Projekt „IMpuls-LEBEN" für junge Erwachsene voll im Leben steht.

„Der Wunsch, das Leben mit beiden Händen zu ergreifen und Dinge nicht nur hinzunehmen oder geschehen zu lassen, ist groß." Doch auf dem Weg dorthin gebe es viele Hemmschwellen und Stolpersteine. Ihnen ist die Theologin nachgegangen. Denn in ihren Büchern versucht sie auch, Antworten auf ihre vielen eigenen Fragen zu finden, um dann die Erkenntnisse mit anderen zu teilen.

„Wir leben in einer sehr außenorientierten Gesellschaft, in der es darum geht, ins Bild zu passen und den Erwartungen zu entsprechen", sagt die Autorin. Sich neu zu orientieren, etwas zu ändern, bedeute aber, zu sich selbst zu stehen. „Das verleiht dem Leben Lebendigkeit und Stoßkraft!" Ihre drei Kriterien für eine gute Entscheidung: „Das Fundament einer guten Entscheidung liegt darin, dass man seinen Gaben und Grenzen sowie seiner Biografie Rechnung trägt. Zweitens gilt es, dass man seiner Sehnsucht Raum gibt und sich Werte und Ziele vor Augen führt, die Orientierung geben. Ein dritter Baustein liegt darin, ganz Ohr zu sein für das, was einem begegnet. Denn die Wirklichkeit ist anspruchsvoll."

Mut habe aber nichts mit Tollkühnheit und Leichtsinn zu tun. „Denn Mut und Angst gehören zusammen. Mut ist, wenn ich trotz meiner Angst etwas wage, weil mir die Sache wichtig ist und ich sie als richtig erachte."

Das Buch ist schon gleich nach Erscheinen auf dem achten Platz der Bestsellerliste des österreichischen Buchhandels eingestiegen. Die Lesung in Innsbruck am 1. April beginnt um 19 Uhr. Am 30. März findet im Haus Marillac in Innsbruck ein Seminartag dazu statt, es gibt noch Restplätze. (ms)