Buch und Diskussion zum Phänomen Trump in Breitenwang

Breitenwang – Unter dem Titel „Trump. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“ laden der Tyrolia-Verlag und das Katholische Bildungswerk heute Dienstag, 14. Mai, um 20 Uhr zu einem Vortragsabend mit Buchpräsentation und Podiumsdiskussion in den Pfarrstadel Breitenwang ein. Der Autor des gleichnamigen Buches, Andreas Georg Weiß, wird Hintergründe aufzeigen, die das Phänomen Trump möglich gemacht haben. Weiß ist Theologe und Religionswissenschafter mit Forschungsaufenthalten in den USA sowie Mitglied der „American Academy of Religion“.

Die Präsidentschaft Donald Trumps hat die Welt verändert. Der zum politischen Führer gewordene Immobilienhändler ist mit einem solchen Tempo in die Grundfesten der politischen Ordnungen gerast, dass von den demokratischen Idealen der vergangenen Jahrzehnte wenig übrig zu sein scheint. Was ist da geschehen und wie lässt es sich darauf reagieren? (TT)