In bester Gesellschaft

Hall – Den Hinweis, dass sein Team und er heuer ein besonders „heißes Programm“ zusammengestellt hätten, verbittet sich Sprachsalz-Leiter Heinz D. Heisl angesichts drohender Klimakatastrophen. Dass es sich um ein Programm handelt, „das sich gewaschen hat“, stehe hingegen außer Zweifel. Und man ist geneigt, ihm Recht zu geben: Was die Sprachsalz-Macherinnen und -Macher für die 17. Auflage des internationalen Literaturfestivals Hall (6. bis 8. September) ankündigten, ist mehr als beachtlich. Dass sich der russische Großautor und Putin-Kritiker Vladimir Sorokin angekündigt hat, war bereits bekannt. Seit gestern allerdings weiß sich Sorokin in guter, ja bester Gesellschaft: Auch Herta Müller, Literaturnobelpreisträgerin von 2009, wird das Festival beehren. Im Gepäck hat Müller unter anderem ihren kürzlich erschienenen Collage-Band „Im Heimweh ist ein blauer Saal“. Müller – die unter anderem beim großen Sprachsalzabend am Samstag, 7. September, im Parkhotel lesen wird – war bereits 2007 in Hall zu Gast.

Einen Nobelpreis-gekrönten Namen trägt auch ein weiterer Sprachsalz-Gast: Maria Modiano ist die Tochter von Patrick Modiano, dem Preisträger von 2014. Ihr Roman „Das Ende der Spielzeit“ ist kürzlich in deutscher Übersetzung erschienen.

Eröffnet wird Sprachsalz traditionell mit Texten aus Tirol. Heuer liest die Lyrikerin C. H. Huber aus ihrem neuen Band „die vögel reden wieder miteinander“. Zum Miteinander-Reden – aber vor allem zum Zuhören – dürfte es in den Tagen darauf zahlreiche Anlässe geben. Erprobt werden dabei auch neue Formate: Am Freitagabend etwa lädt Musikjournalist Düsi Künzler zum Late-Night-Talk mit Songwriter und Autor Ernst Molden. (jole)