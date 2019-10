Bibliothek und Ludothek Vomp: Bücher als eine Brücke nach Amerika

Buch an Buch reiht sich in der Bibliothek und Ludothek Vomp ein ganz besonderes Projekt. Nämlich eines, mit dem man eine Verbindung zu Amerika knüpfen möchte. Der Büchereiverband Österreich und die Botschaft der Vereinigten Staaten haben eine Kooperation gestartet. Insgesamt zehn Bibliotheken in Österreich wurden ausgewählt, um unter dem Motto „America on a Shelf" ein Regal voller amerikanischer Literatur zu erhalten.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bibliothek in Vomp sind ganz aus dem Häuschen. Sie freuen sich über ihr neues und volles Regal rund um Amerika. Genau 199 Bücher haben die Vomper durch das Projekt gratis erhalten. So soll nicht nur das Interesse für das weit entfernte Land geweckt, sondern auch Sprachbarrieren überwunden werden. „Zudem wollen wir damit auch junge Menschen hier motivieren, vielleicht ein Studium in den USA anzustreben. Sie können Informationen über Bildung, Kultur, das Land und Sprachfortbildungen erhalten", sagt Magia Krause bei der offiziellen Eröffnung des Projektes in Vomp. Sie ist amerikanische Botschafterin und freut sich, in Nordtirol das erste „Amerika-Regal" in einer Bibliothek eröffnen zu können. „Es gibt auch eines in Lienz", verrät sie.

Warum die Wahl ausgerechnet auf Vomp gefallen ist? Laut ihrem Kollegen Jitesh Ved hat sich die Vomper Bibliothek als langjähriger Partner für das Projekt gut geeignet. Man würde aber gerne auch auf weitere Büchereien erweitern. Für ihn ist der rege Austausch wichtig, denn aus den 199 Büchern können künftig auch mehr werden. „Wir stellen auch gerne Dokumentationen oder DVDs zur Verfügung", erzählt Ved.

Zudem sei es auch möglich, in Vomp künftig Lesungen abzuhalten oder via Livestream Veranstaltungen mit amerikanischen Autoren von Wien aus zu übertragen. BM Karl-Josef Schubert freut sich über das Projekt: „Da gäbe es noch viele Möglichkeiten, um das auszubauen. Ich könnte mir auch eine Zusammenarbeit mit Schülern gut vorstellen", sagt der Ortschef.

Einige Entlehnungen aus dem amerikanischen Regal hat es bereits gegeben. Für Hildegard Hadatsch vom Bibliotheksteam dürfen es künftig noch viel mehr werden.