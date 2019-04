ORF musste Doku über David Lama kurzfristig aus dem Programm nehmen

Wien — Am vergangenen Wochenende war es traurige Gewissheit: Die Tiroler Extrembergsteiger David Lama (28), Hansjörg Auer (35) und ihr US-amerikanischer Kollege Jess Roskelley (36) sind bei einem Lawinenunglück im kanadischen Banff-Nationalpark ums Leben gekommen. Entsetzen und Trauer sind nach wie vor groß.

In Gedenken an die zwei Tiroler Ausnahme-Kletterer hatte ORF III am Mittwoch eine Programmänderung angekündigt, die dann aber doch nicht stattfand. Eigentlich sollte ab 20.15 Uhr die Dokumentation „In memoriam David Lama — Zurück zu den Wurzeln" gezeigt werden, die Lama auf seiner Reise nach Nepal, wo die Familie seines Vaters lebt, begleitet. Im Anschluss um 21.05 Uhr war dann die Ausstrahlung des Finales des Dokuvierteilers „Das Zillertal mit Peter Habeler" geplant, der den Streifzug durch die Heimat von David Lamas erstem Lehrer abschließt. Wie der ORF gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online mitteilte, mussten die Filme aus lizenzrechtlichen Gründen kurzfristig aus dem Programm genommen werden. „Wir bedauern dies sehr. Einen Ersatztermin wird es leider nicht geben", hieß es.

Der Nachruf in der Sendung "Kultur Heute" um 19.45 Uhr fand wie geplant statt und kann in der Mediathek aufgerufen werden.

„Die Grenze zwischen Abenteuer und Wahnsinn" auf PULS4

Was treibt manche Menschen dazu, sich in Todesgefahr zu begeben? Darf man das „Risiko" kritisieren? Welche Rolle spielen Medien und die Öffentlichkeit? Wie ticken Extremsportler? Diese Fragen wurden am Mittwochabend anlässlich des tragischen Tods der Extremalpinisten bei Thomas Mohr in „Pro und Contra" auf PULS4 diskutiert. Skisprunglegende Toni Innauer, Extrembergsteiger und „Skyrunner" Christian Stangl, die teilgelähmte Basejumperin Susanne Böhme und die Autorin Eva Maria Bachinger waren dazu als Gäste eingeladen. Auch diese Sendung gibt es online zum Nachsehen. (TT.com)