Servus TV zeigt am Montag „In Memoriam — David Lama im Porträt“

Salzburg - Nachdem ORF III am vergangenen Mittwoch die Dokumentation „In memoriam David Lama — Zurück zu den Wurzeln" zeigen wollte, diese aus lizenzrechtlichen Gründen aber kurzfristig wieder aus dem Programm nahm, widmet sich nun Servus TV am heutigen Montag dem verunglückten Tiroler Bergsteiger. Um 20.15 Uhr wird "Bergwelten: In Memoriam — David Lama im Porträt" in Österreich ausgestrahlt, um 21.15 Uhr in Deutschland.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Die bewegende Dokumentation beleuchtet das besondere Leben des leidenschaftlichen und talentierten Kletterers aus Tirol. Lama (28) war mit dem Ötztaler Hansjörg Auer (35) und US-Bergsteiger Jess Roskelley (36) bei einem Lawinenunglück im kanadischen Banff-Nationalpark ums Leben gekommen.

„Tod zweier Grenzgänger - David Lama und Hansjörg Auer" steht heute um 21.10 Uhr auch in „Thema" auf ORF 2 auf dem Programm. Der Osttiroler Peter Ortner, der mit David Lama den Cerro Torre in Patagonien bestiegen hat und auch mit Hansjörg Auer befreundet war, erzählt über seine verstorbenen Bergesteigerkollegen. Auch Reinhold Messner äußert sich zur Faszination des extremen Bergsports. (TT.com)