Preise für MOHO-Chef Petz und TT-Redaktion

Im Jahres­rhythmus kürt das österreichische Medien-Magazin Extradienst die „Besten des Jahres". Nach einer Vorauswahl via Onlinevoting wählte eine 19-köpfige Fachjury die Sieger in den jeweiligen Kategorien. Die Ergebnisse wurden in der aktuellen Ausgabe des Branchenblatts veröffentlicht. Über Top-Platzierungen können sich sowohl Herman Petz, CEO der Moser Holding, als auch die Redaktion der Tiroler Tageszeitung freuen.

Petz wurde zum Medien-CEO des Jahres gewählt. Er verwies Horst Pirker (News-Gruppe) und Gino Cuturi (Öberösterreichische Nachrichten) auf die Plätze zwei und drei. Gewürdigt wird Petz als „steter Kämpfer gegen den Print-Schwund, der seit 2003 als Vorstandsvorsitzender der Moser Holding das viertgrößte Medienunternehmen Österreichs führt".

Im Extradienst-Ranking der besten Tageszeitungsredaktionen des Landes erreichte die TT Rang zwei. Den Spitzenplatz teilen sich die Oberösterreichischen Nachrichten und Der Standard. Unterstrichen wurde von der Jury vor allem das regionale Engagement der Tiroler Tageszeitung. „Wer noch kein Abo sein Eigen nennt, bekommt zumindest die TT Kompakt in die Hand gedrückt. Boulevard aus Wien hat da nur wenig Chancen."

Auch TT-Chefredakteur Alois Vahrner errang in dem bundesweiten Ranking einen Stockerlplatz: In der Wertung der Chefredakteure landete er auf Platz zwei. Im Verbund mit Mario Zenhäusern gebe Vahrne­r die Linie der TT vor und halte intensiven Leserkontakt im TT-Cafe.

In ihren jeweiligen Kategorien auf den 3. Platz wurden TT-Redakteur Floo Weißmann (Außenpolitik) und Thomas Böhm, Fotochef der Tiroler Tageszeitung, gewählt. (TT)