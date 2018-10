Die Emotionen hinter eigentümlichen Emoticons

Innsbruck – Romain und Sabah wohnen in derselben Straße, besuchen dieselbe Schule und mögen die gleiche Musik. Trotzdem leben sie in getrennten Welten: Sabahs Eltern beargwöhnen, dass Romain häufig allein ist. Jenen Romains gelingt es zumeist kaum, zu kaschieren, dass ihnen Sabahs kopftuchtragende Mutter ein Dorn im Auge ist. Trotzdem – und weil Liebe durch den Magen geht – kommen sich die beiden näher. Dass sich ihre Eltern die Verantwortung für gemeinsames Schulschwänzen (samt Indianerabenteuer in die Wildnis) gegenseitig in die Schuhe schieben, macht die Sache nicht einfacher. Dass diese Vorurteile eines Nachmittags in einem Rettungs- und Polizeieinsatz gipfeln, kommt dennoch überraschend. Und ist trotzdem konsequent. Fabrice Melquiots Jugendstück „Die Zertrennlichen“ (ab zehn Jahren) blickt aus kindlicher Perspektive auf ganz aktuelle Probleme. Und nimmt beides ernst: Die Perspektive und die Probleme. Die klug in die Gegenwart geholte Romeo-und-Julia-Variation kam gestern Nachmittag im „K2“ im Haus der Musik zu seiner österreichischen Erstaufführung. Regisseurin Grit Lukas inszeniert mit Gespür für Timing und Liebe zum Detail: Beides kulminiert in einem von den Landestheater-Debütanten Philip Henry Brehl und Teresa Waas hinreißend gespielten SMS-Dialog, der deutlich macht, dass auch hinter eigentümlichen Emoticons große Emotionen stehen. „Die Zertrennlichen“ ist ein gelungener Einstand im neuen, technisch gut ausgestatteten „K2“. Für einen echten Publikumsrenner allerdings – und man kann sich nur wünschen, dass diese Produktion ein Hit wird – dürfte die für bestenfalls 50 Zuschauer konzipierte Spielstätte dann doch recht knapp bemessen sein. (jole)