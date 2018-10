Die Heiterkeit im tiefen Ernst

Von Markus Hauser

Wien – Räuspern, leichtes Hüsteln, Niesen, selbstverständlich an der einzigen Pianissimo-Stelle des Konzerts. Die Dame in Blau, zu spät, zwängt sich lautstark durch die Reihe zu ihrem Platz. Ein Vollkoffer hat sein Handy nicht auf lautlos gestellt – kaum zu glauben, es ist das Handy des Dirigenten. Fehlen gerade noch Popcorn, Chips und Applaus an den unmöglichsten Stellen. Letzteres passiert, Ersteres wird serviert.

Also der Abend ist wieder einmal ruiniert. Mitnichten! Die ganze Impertinenz von Störfaktoren choreografiert, vom Schlagwerk strukturiert sowie von einem auf höchst- oder tiefstmögliche Tonlagen verpflichteten Holz, Blech und den Streichern auf alle erdenklichen geräuschhaften Qualitäten abgeklopft, taugt das Ganze für ein Geburtstagständchen zum 200. Jubiläum des Musikvereins Innsbruck.

Das Ständchen, augenzwinkernd zusammengebastelt von Katharina Blassnig als Accordatura für Kammerorchester, Michael FP Hubers „Metsäpäälle“ und Erwan Boreks „K-laTSCH-Stück“ für Applausorchester & Orchester & Dirigent. Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti unter der Leitung von Gerhard Sammer am Samstag im Canisianum Innsbruck einmal mehr in Hochform, serviert auch Josef Pembaurs (1875–1950) beschwingt delikate wie melodieselige Serenata op. 69 mit Verve und Esprit.

Mit der Pause geht’s zur wurstsemmeligen Jause, schwungvoll Appetit gemacht darauf von Waldauf3. Laura Maria, Magdalena und Matthias Waldauf, beneidenswert packend jugendliche Frische und so was von musikalisch.

Teil zwei und frisches Popcorn. Bei Martin Ohrwalders „public view“ die Ohren angelegt, geht es doch mit ungemeinem Drive durch die rasanten Steilkurven eines gute Laune machenden Straight-ahead-Jazz.

Spaß ohne Ernst macht nicht wirklich Spaß. Auf den Boden der Realität geholt mit Klex Wolfs „Zwei Lieder“ über den Tod und die Kunst nach Texten von Robert Gemhardt. Hallelujah noch mal, wie da die Götter funken! Händel und Beethoven heiter aufgemischt und im zutiefst besinnlichen Finale dem Umstand Rechnung getragen, dass das 200. Jubiläum doch kein Kindergeburtstag ist. Darüber wären ohnedies keine Zweifel aufgekommen. Thomas Lackner, Sprecher und Dramaturgie, lässt Ingeborg Bachmann zu Wort kommen, die ihr Verhältnis zur Musik wie folgt beschrieb: „Für mich ist Musik größer als alles, was es gibt an Ausdruck. Dort haben die Menschen das erreicht, was wir durch Worte und durch Bilder nicht erreichen können.“ Schön, sich darin so eloquent zu bewegen, wie die Protagonisten des Abends.