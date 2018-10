Von Ursula Strohal

Schwaz – Matthias Osterwold ist einer der besten Kenner der Neuen Musik, gerade auch der jüngsten Strömungen. 2012 kam er, noch Künstlerischer Leiter des Festivals MaerzMusik für aktuelle Musik der Berliner Festspiele, deren Jurymitglied er auch war, als Künstlerischer Leiter zum Schwazer Klangspuren-Festival. Brachte Ungewohntes und Schmerzhaftes, Lehrreiches und Humorvolles, so man es in der Neuen Musik erkennt, und viel Aktuelles. Er ließ sich auf Regionales ein, bewundert „die vielen österreichischen Komponisten, die international wertgeschätzt werden“, und fand sein Publikum.

Dann lockte Veränderung, Osterwold übernahm einen der Topjobs seiner Branche und kuratiert das Konzertprogramm der „Ruhrtriennale – Festival der Künste 2018 2019 2020“. Das von ihm erarbeitete diesjährige Jubiläumsprogramm für „25 Jahre Klangspuren Schwaz“ vergangenen September unter dem Motto „Feste.Orte“ brachte mit einem kürzlich abgehaltenen Klangspuren-Café den Abschied. Reinhard Kager ist als Nachfolger an der Arbeit.

Nun schaut er nicht nur den jungen Profis tief in die Klänge und weiß, „dass wir jüngere Hörerschichten anziehen müssen angesichts von Überfütterung durch die Medien und Konformitätsdruck“. Er sieht, dass „auch da die Klangspuren einzigartig dastehen mit ihrem Vermittlungsprogramm“, und reflektiert mit seinem allem sich Entwickelnden positiv zugewandten Blick: „Es wäre doch möglich, dass die Jungen ohne Umweg über die klassisch-historische Musik die ihre erreichen, dass sie es anders können und einfach selber machen.“

Und dann, obwohl er uns genügend Beispiele gebracht hat, die unvermeidliche Frage an den Beobachtenden, schrankenfrei Mitdenkenden: Wohin führt der Weg der Jungen? „Eine Bestandsaufnahme ist schwer, weil die Neue Musik sich aus den 30-jährigen Fesseln eines ästhetischen Korsetts befreit hat. Es gibt kein Leitbild und sehr gegensätzliche Positionen, von neoromantisch-tonalen Formen bis zum elektronischen, hart zu hörenden Noise. Die Composer-Performer-Ensemble-Praktiken aus den USA der 60er- und 70er-Jahre, der Austausch mit einer begrenzten Zahl von Komponisten, auch Konzeptimpulse, das wird in neuer Form wiederbelebt. Das brachten das Black Page Orchestra und das Schallfeld Ensemble zu den Klangspuren.“

Ob es den Begriff „Neue Musik“ noch gebe, verneint Osterwold: „Davon hat man sich befreit. Die nächsten Jahre wird nun in dekons­truktivistischer Haltung massenmedial verfügbares Material in Collagen und Decollagen verarbeitet – die junge Art, Gegenwartsmusik zu machen. Die Avantgarde alten Stils ist am Ende. Neue Musik ist noch nicht erschöpft, aber für die Jungen in ihrer spielerischen Unverfrorenheit nicht mehr aktuell. Aber finden die Künstler da raus?“

Osterwold, als junger Mann schon in Tirol, ist nun wahrlich ortskundig, nicht zuletzt aufgrund der Pilgerwanderungen. Jede einzelne hat er mitgemacht. Was er mitnimmt aus Tirol, ist „ein Riesenhaufen schöner Eindrücke, menschlicher und künstlerischer Art, die sich auf die Landschaft beziehen. Die alte Kultur ist hier noch spürbar und erfahrbar.“

Das Klangspuren-Kernpublikum sei fast eine Großfamilie von Fans und Zuhörern, die sich in ihrer Wahrnehmung von Neuer Musik entwickelt hat und durch die Festivallandschaft gehe wie durch eine Ausstellung. Beziehung erfahrend, auch wenn sie konträr seien. Ein ideales Publikum für ihn und sein Bemühen, bei der Programm­erstellung in geistigen Verbindungen zu denken.

Er liebt seinen Beruf, weil er ihm erlaube, Musik live zu hören, das Fest der Aufführung zu erleben. In seinen Jahren in Tirol spürte er „die positive Kraft der Tradition – obwohl politisch vereinnahmt –, wie mit produktiven Erbschaften konstruktiv umgegangen werden kann“. Den „enorm starken Kräften der Nivellierung“ entgegenzusetzen sei „entwickelnd zu erhalten, was da ist“.

Wird Matthias Osterwold nach den Pilgerwanderungen jemals wieder in den Bergen wandern? „Ganz sicher. Ich habe Land und Leute liebgewonnen.“ Man werde sich hier wiedertreffen.