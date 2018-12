Konzert in Schwaz: Adventjause mit Hansi Hinterseer

Von Angela Dähling

Schwaz – Als ehemaliger Skirennläufer liebt er den Winter und als Sänger ganz besonders die Weihnachtszeit. Da werden für Hansi Hinterseer Erinnerungen wach. „Meine ersten Erinnerungen auf der Seidlalm, wo ich aufwuchs, sind das Aussuchen des Weihnachtsbaums und die Stubenmusik. Als Kind habe ich mich extrem auf das Christkind gefreut“, blickt der 64-Jährige zurück. Mit seinen vorweihnachtlichen Konzerten, die ihn in den letzten zwei Wochen quer durch Deutschland sowie Holland und nach Innsbruck führten, will der Kitzbüheler zum Innehalten einladen. „Und zum Z’sammenrücken und ein Stückchen traditionell­e Weihnacht rüberbringen“, erklärt er.

Gemeinsam mit dem Tirole­r Echo stimmt Hansi Hinterseer dabei mit volkstümlichen, weihnachtlichen Titeln und beliebten Weihnachtsklassikern auf das schönste Fest des Jahres ein – mal still und besinnlich, aber auch schwungvoll und heiter. Sein Abschlusskonzert dieser Weihnachtstournee gibt er dabei diesen Sonntagnachmittag, den 16. Dezember, ab 16 Uhr im SZentrum in Schwaz.

Das freut ihn ganz besonders, weil es in Tirol und damit auch nahe seiner Kitzbüheler Heimat ist. Und weil dazu noch der 3. Advent ist, dankt der heimatverbundene Künstler seinen Fans in Schwaz ab 14 Uhr mit einer Einladung zu Kaffee und Kuchen. „Das mach­e ich so zum ersten Mal. Mir gefiel einfach der Gedank­e, zum Adventkaffee einzuladen, damit man Gelegenheit hat, vor dem Konzert gemütlich miteinander zu plaudern. Natürlich werde ich auch alle Konzertbesucher begrüßen und eine Überraschung gibt’s auch“, sagt Hansi Hinterseer zur TT. 2019 sind auch wieder eine Fanreise und ein neues Album geplant. Authentisch zu bleiben, das ist Hansi Hinter­seer besonders wichtig. „Ich singe, was mir gefällt, und von dem ich glaube, dass es auch beim Publikum gut ankommt. Die Leute schätzen, wenn man sich selbst treu bleibt.“

Wie wird Hans Hinterseer selbst das Weihnachtsfest verbringen? „Wir feiern im kleinen Familienkreis. Wir werden in die Kirche gehen und vor dem Christbaum singen. Begleitet wird das von mir mit der Ziehharmonika.“ Dabei wird ein Lied nicht fehlen: „Stille Nacht, heilige Nacht“, ein Lieblingsweihnachtslied des Sängers. Ab nächster Woche will Hansi Hinterseer aber auch seiner zweiten Leidenschaft wieder frönen. Daheim in Kitzbühel ist er morgens der Erste am Berg beim Skifahren.

Und wie lautet sein persönlicher Weihnachtswunsch? „Für mich persönlich war jeder Tag ein schöner Tag. Ich hatte viel­e Auftritte, bin gesund und darf mich glücklich schätzen, eine wundervolle Familie zu haben. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich wünsche mir ein Weihnachten in Frieden. Unzählige Menschen auf der Welt wissen nicht, wie sich Frieden anfühlt. Ich wünsche mir, dass die Menschen mit Respekt und in Liebe aufeinander zugehen – nicht nur an Weihnachten, sondern an jedem Tag des Jahre­s.“