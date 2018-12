Left Boy: Ein Hype, der mit einem Gig verblasst

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Eigentlich müsst­e man Left Boy großen Dank dafür aussprechen, dass er mit seinen frischen Samples der Jugend ein Stück Musikgeschichte näherbringt. Ein Genr­e ist dem gut betuchten Sohn von André Heller ja nicht genug, das beweist auch sein aktuelles Album „Ferdinand“, mit dem sich Left Boy nach seinem spektakulären Debüt „Permanent Midnight“ (2014) aus der Versenkung zurückmeldet.

Nicht zu danken braucht man Left Boy aka Ferdinand Sarnitz allerdings für seinen Auftritt am Mittwoch in der Innsbrucker Music Hall, sein zweiter Stopp auf der aktuellen Österreichtour. Auch wenn seine Managerin ihm zunächst noch vom Auftritt abgeraten hatte, wie Left Boy auf der Bühn­e erklärte, weil die Leute hier „richtig wild“ seien, die angekündigte „wilde“ Crowd blieb eher handzahm. Denn der Funke sprang beim Gig nicht über. Die fast ausverkaufte Music Hall (vereinzelte Restkarten waren noch erhältlich) tobte manchmal. Ganz kurz.

Absolut verwunderlich, ist die Musik des Wahl-New-Yorkers doch mehr als nur tanzbar und verleitet zu so mancher privater Mitgröl-Session im Auto oder Badezimmer. Dass Left Boy live nicht funktioniert, muss am nicht schlüssigen Konzept liegen. Einerseits die Figur Left Boy: Was auf Platte als Satire auf den Egohype des Hip-Hops rüberkommt, stellt sich auf der Bühne eher als ernst gemeint heraus. Der Wahl-New-Yorker „dropt“ dort nämlich nur feinsten New Yorker Gang-Slang, obwohl seine Erfolgssingle „Bitt­e brich mein Herz nicht, Bab­y“ beweist, dass der Musiker Deutsch kann. „Money, Drugs, Bitches, Fame“ (aus „Father of God“) scheint ernst gemeint. Oder Left Boy spielt seine Roll­e eben richtig gut. Trotzdem: Der Egohype nervt. Ähnlich wie die verzweifelten Gymnastik-Versuche, das Publikum zum Bewegen zu motivieren. Denn bei aller gespielten Gemeinschaftlichkeit, der Abend steht thematisch nur unter einem Stern: der Rückkehr von Left Boy. Klar wird das bereits mit dem Opener: „Return of ...“ wird natürlich mit „Left Boy“ vervollständigt.

Gegensätzlich zur einschichtigen Bühnenfigur steht die (großartige) vielschichtige Musik des Wieners, die aber live zu viele Themen aufwirft. So schnell switcht man nicht vom Rocker zum Hip-Hopper, dass man hier folgen könnte: Bei „Father of God“ ist man AC/DC so nahe, wie bei „17“ Taylor Swift oder bei „Sweet Goodbye“ Depeche Mode. Oldie­s à la „Summertime Blues“ (Eddie Cochran) oder „Sweet Dreams“ (Eurythmic­s), bei denen sich Left Boy musikalisch bedient, zünden kurz, aber prägen keine nachhaltige Stimmung.

Vielleicht ist Left Boy damit auch Ausdruck einer Generatio­n, die keine Lust hat, sich zu entscheiden. In diesem Sinne macht der 29-Jährige ja alles richtig für ein Konzert mit einem Altersschnitt von 23: Der Gig ist instagramtauglich, die Effekte dank durchgehender LED-Wand spektakulär, die Musik (exakt eineinhalb Stunden lang) der Kracher – serviert in kleinen Happen, darauf angelegt, kurze Videos spektakulär werden zu lassen; Videos, die man seinen Freunden vorspielen kann. Aber kaum etwas von Substanz transportieren, das man physisch nochmal erleben möchte.