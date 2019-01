Bachs Spiritualität und drei leidende Männer

Innsbruck – Die Möglichkeiten, Musik zu visualisieren, summieren ein strapaziertes Thema, auf dessen Terrain sich nun Philippe Herrewegh­e mit Kantaten von Johann Sebastian Bach begeben hat, in Korrespondenz mit einem experimentellen Stummfilm der Regisseurin Clara Pons. Die Premiere fand am 18. Jänner in Brügge statt, zur einzigen Aufführung im deutschsprachigen Raum kam es am Mittwoch im Rahmen der Reihe musik+ der Galerie St. Barbar­a im Haus der Musik Innsbruck.

Dass Herreweghe sich auf ein solches Projekt einlässt, erstaunt nicht, weil gerade er um neue Vermittlungswege verschiedenster Musik bemüht ist. Erstaunt emotional aber doch, weil gerade er in seinen Bach-Interpretationen spirituelle und psychologische Räume zu öffnen versteht. Das wurde erneut zum Erlebnis bei der Auswahl von Kantaten-Sätzen für Orchester, Chor und Vokalsolisten innerhalb des multimedialen Projekts „Lebenslicht“. Das Collegium Vocale Gent und die sowohl Bach- als auch Herreweghe-erfahrenen Solisten Dorothee Mields (Sopran), Alex Potter (Alt), Thomas Hobbs (Tenor) und Peter Kooij (Bass) führten in Herre­weghes bevorzugt weicher, gerundeter Linie, in ihrer klanglichen Schönheit und wissender, delikater Nuancierung von Trauer und Trost, Angst und Bitte, Hingabe und Tod tief in die Texte und Bachs Klangrede.

Clara Pons schloss ein Philosophie- und Klavierstudium ab und wandte sich dann Film und Theater zu. In „Lebenslicht“ sucht sie anhand von Bildern aus dem Leben von Großvater, Sohn und Enkel mit interessanten Bildausschnitten und Raumwirkungen die künstlerische Fusion bzw. Grenzaufhebung. Doch jede Kunst beansprucht exklusive Einlassung. Pons meint, nur Geschichten führten Texte (wie in der Kantate) zu ihrer sonst „entleerten“ (!) Musik zurück. Im Programmheft erklärt sie ihre Filmgeschichte. Bach muss das nicht. (u.st.)