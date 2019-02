Leoniden schossen bei Auftritt in Innsbruck mit Lametta

Von Luca Gasser

Innsbruck – Noch vor Konzertbeginn verschoss die Lamettakanone ihr­e glitzernde Ladung. Ein Warnschuss vor dem explosiven Konzert, das vergangenen Freitag folgte. Für das groß­e Finale war dann auch noch eine Ladung übrig, aber der Reih­e nach: Die Leoniden sind eine fünfköpfige Indie-Pop-Band aus Kiel. Sie starteten als Schülerband und erspielten sich auf Festivalbühnen eine wachsende Fangemeinde. Mittlerweile haben sie ihr eigenes Plattenlabel „Two Piece Signs“ gegründet, auf dem sie ihre zweite EP und ihre beiden Alben „Leoniden“ (2017) und „Again“ (2018) veröffentlichten. Shooting­stars eben.

Auch in Österreich sind sie sehr beliebt, wie die ausverkaufte p.m.k. bewies. Der Viaduktbogen 19 war beinahe überspannt, die Temperatur darin stieg weit über den Schwitzpunkt. Teilweise hüpfte das gesamte Publikum mit der Band und sang jede Zeile mit. Ihre Beliebtheit hat die Band selbst überrascht. Diese gab sich alle Mühe. Voller Elan sprang und tanzte der kleine Sänger Jakob Amr auf der Bühne umher, die nicht wirklich viel Platz bietet. Der Gitarrist Lennar­t Eicke warf seine Gitarre öfter von sich oder balancierte sie auf seinem Kopf und Rücken, als dass er auf ihr spielte. Nur dank des Gitarrengurts blieb sie bei ihm. Für dieses sportliche Musizieren und als Ausdruck ihrer Jugend trugen alle Bandmitglieder Jogginghosen.

Die Musik ging etwas unter in diesem Tohuwabohu. Das doppelte Synthesizer-Pult bildete das Herzstück ihrer Show. Dort erklangen die tonangebenden Melodien oder ganze Soundteppiche. Weil es an Synthesizern meist nicht reichlich zu tun gibt, beklopften Jakob Amr und Djamin Izadi auch noch Perkussionständer. In Hochgeschwindigkeit begleiteten sie das Schlagzeug. Die Leoniden mischten Disc­o Beats mit Synthesizerklängen und pathetischen Gesängen. Sänger Amr traf auch in hoher Stimmlage jeden Ton, in Kombination mit den perfekten Pausen und prägnanten Wechseln kam das Ganze zu glatt. Mit einem Cover von Drakes „Hotline Bling“ positionierten sich die Leoniden gefährlich nah am Mainstream und büßten so über Strecken ihr Indie-­Label ein. Jakob Amr gab den motivierten Entertainer. Da brauchte es das billige, elektronische Klatschen aus den Synthesizern nicht mehr. Nach einem Stage Dive spielte Amr in der Menge seinen Perkussionsständer, und dann auf der Menge! „We don’t have enough!“, sangen die Leoniden in „Not Enough”, und die ganze p.m.k. sang mit.