Benefizkonzert mit Septett “Federspiel“ in Kramsach

Eine Sensation ist dem Lions Club Kramsach-Tiroler Seenland für ein Benefizkonzert für Bedürftige in der Region bzw. in Tirol gelungen: Die mittlerweile in ganz Mitteleuropa bekannte Gruppe Federspiel ist mit ihrem neuesten Programm „Wolperting“ am 11. April um 20 Uhr im Volksspielhaus Kramsach zu Gast. Drei Tage danach spielen die sieben Burschen in der ausverkauften Elbphilharmonie in Hamburg. Die Gruppe Federspiel über den Wolpertinger: Er ist Projektionsfläche abenteuerlustiger Tierpräparatoren, zweifelhafte Dekoration Hunderter Berggaststätten und vor allem legendäres Fabelwesen. Sein fiktiver Herkunftsort ist ein stimmiger Titel für das neue Programm von Federspiel: Wolperting, das kann ein Ort von Mythos und Mystik sein, zwei roten Fäden, die sich durch das Programm ziehen. In norwegischen Wasserfällen lebende Trolle, ein teufelsartiges, tanzwütiges Wesen aus Mexiko und die raue Bergwelt von Davos sind nur einige der Bilder, die vom gemischten Bläsersatz sowohl in sphärischen als auch schwungvollen Kompositionen hörbar gemacht werden. Es ist aber auch ein Ort, an dem scheinbar Unvereinbares eine faszinierende Einheit bilden kann. Hier leben Fiakerlieder, aztekische Melodien und romantische Volkslieder nebeneinander als Beispiel für geklungene Integration. (TT)