DJ-Legende Gigi d‘Agostino tritt kurz vor Weihnachten in Tirol auf

Innsbruck – Vor rund 20 Jahren begann der Erfolgslauf des italienischen DJs und Produzenten Gigi d‘Agostino. Vor allem seine Hits „Blabla“, „The Riddle“ und „L‘Amour Toujours“ haben um die Jahrtausendwende international eingeschlagen und waren auf fast jeder Party präsent.

Mit seinem aktuellen Chartstürmer-Song „In my mind“ im Gepäck gastiert Gigi d‘Agostino heuer kurz vor Weihnachten in der Innsbrucker Olympiahalle. Zuvor tritt er auch in Wien (November) und Klagenfurt (Oktober) auf – die Konzerte sind jedoch bereits ausverkauft.

Der Ticketverkauf für das Konzert am 21. Dezember in Innsbruck via oeticket.com startet am Montag, 15. April um 10 Uhr. (TT.com)