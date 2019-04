Wenn Seelen im Dämmerlicht heimwärts ziehen

Von Ursula Strohal

Innsbruck – „Rabenauge, starr / wirft das Dämmerlicht zurück / lidlos, tränenlos“ : Der erste von fünf Haikus, entstanden am letzten Abend des Jahres 1991 im kaiserlichen Park von Tokio. Im Dämmerlicht, das zum Titel des Zyklus wurde, notierte Heinz Holliger noch eine Rose im Abendtau, den Sonnenuntergang, Wolken, einen brüchigen Holzsteg über tiefdunklen Wassern. Dem Japan-affinen, literarisch gebildeten Komponisten, Dirigenten und Oboisten wuchsen die knappen Gedichte zu, je dreizeilig in fünf, sieben und fünf Silben –wie man sich in deutscher Sprache dem Haiku anzunähern glaubt. Fragile Gebilde für Sopran und großes Orchester, die klingend an Raum gewinnen.

Die Instrumentalisten umhüllen die Stimme mit Farben, knappen Vokalisen, Grenzüberschreitungen, vereinzelten Timbre-, Flimmer- und Schwebeeffekten, ohne theatralisch zu werden. Die Strenge und Klarheit, die sich Holliger bei den Gedichten auferlegt, gilt auch für die Musik, in der sich Sopran und Instrumente immer wieder in wechselseitigem Gebaren umschlingen. Gerade in der schnörkellosen, unverzärtelten Begegnung mit der Natur wird über das Sagbare hinaus die Grenze aller Existenz erreicht.

Aber auch eine einfacher fassbare Poesie ist auszumachen, wenn etwa der Himmel sich als sehr weit oben anhört, die Seelen heimwärts aber noch viel höher ziehen. Sarah Maria Sun hat das Werk 2015 unter der Leitung des Komponisten in Tokio uraufgeführt und unter dieser musikalischen Ausnahmeerscheinung nun auch kongenial mit ihrem kristallinen Sopran im Congress gestaltet.

Dass ihre helle Stimme und die intensive Wortausgestaltung (leider hier wenig verständlich) noch einmal zum Einsatz kamen, öffnete oft unterschlagene Aspekte für Gustav Mahlers Symphonie Nr. 4. Das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck (TSOI) nahm in den Detailreichtum einiges mit von den Subtilitäten der Haikus, schlug aber auch den Bogen zurück zum Konzertbeginn mit Robert Schumanns prachtvollen Romantizismen der „Genoveva“-Ouvertüre, freilich ohne deren offenen Jubelton.

Holliger begann zügig, ein falsches Schwelgen konnte da nicht aufkommen. „Die Welt als ewige Jetztzeit“ hieß der erste Satz ursprünglich und mündet in dem himmlischen Leben des Liedfinales. Dazwischen aber liegt der langsame Satz, der das bisher Spielerische als Maske hebt und in die Tiefe eines bedrohten Lebensgefühls führt. Eine kluge, sinnliche, in enger Einheit mit Holliger hervorragend musizierte Vierte.