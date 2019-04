Im Rausch der schwarzen und weißen Tasten

Erl – Über die einst von Frédéric Chopin geforderten Fähigkeiten eines exzellenten Pianisten – hohe Sensitivität, transparente Spieltechnik und Ausdrucksfähigkeit – verfügt eine Unzahl von Pianisten. Selbst aus den Händen von Musikstudenten erklingt Chopin mitunter „astrein“. Da ist es schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Klaviertage wie am Wochenende in Erl bieten interessante Vergleichsmöglichkeiten, wenn sich, wie am Eröffnungsabend, mehrere preisgekrönte Pianisten messen.

Fulminant der Auftakt mit Dmitri Schostakowitschs „Concertino für 2 Klaviere“. Die Solisten Tatjana Larionowa und Davide Cabassi, der Klang durchwegs leuchtend klar, feinfühlig die Pedalisierung, gestochen scharfe Artikulation, einnehmender Ton selbst auf dem Hochgeschwindigkeitsparcours.

Luca Buratto findet sich in den undogmatisch zusammengebauten Klangwelten des Engländers Thomas Adès bestens zurecht. Klangkulinarisch, sensibel führt er durch die „Variations for Blanca“.

Antonio Alessandri versucht sich an Frédéric Chopins Polonaisen und den „Études op. 10 & op. 25“ hörbar jenseits der bloßen technischen Bewältigung. Spannend seine Gestaltungsdramaturgie mit manch erlesener Übergangsnuance. Geradezu verblüffend scheint die ungemeine Gelassenheit des jungen Talents – mit erst 13 Jahren.

Dann Sergej Rachmaninows „Walzer und Romanze für Klavier sechshändig“, oder jede Menge Arbeit für 30 Finger. Antonio Alessandri, Luca Buratto und Emanuele Delucchi legen sich hellhörig ins Zeug und ergeben sich hingebungsvoll den schwelgerischen Melodien.

Und noch einmal Chopin mit Leopold Godowskys „6 Studien“ über dessen Etüden – atemberaubende Virtuosität, um zu zeigen, was man kann. Pianist Delucchi zeigt Umsicht und Einfühlungsvermögen, er weiß um die Gefahr der eitlen Vereinnahmung und gibt sich souverän.

Zum Abschluss Leonard Bernsteins Symphonische Tänze aus der „West Side Story“ für zwei Klaviere. Davide Cabassi und Tatjana Larionowa wissen, dass diesem Bernstein mit einer glatten, makellosen Interpretation nicht beizukommen ist. Die Balance von Kopf, Herz und „Bauch“ ist da gefragt und ward auch gefunden. (hau)