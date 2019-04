Osterrock bringt die Arena Ehrenberg zum Beben

Reutte – „Osterrock“ geht am kommenden Wochenende in die 15. Runde und zu diesem Jubiläum lässt sich der Veranstalter, der FC Lechaschau, nicht lumpen. Am Ostersonntag, 21. April, wartet ein spektakuläres „Line-up“ auf die Partytiger in der Arena Ehren­berg.

Mit Sorrow Down ist ein absoluter Aufsteiger des heimischen Musikmarkts am Start. Auch die Toten Ärzte, die bereits vor einigen Jahren aus Hamburg anreisten und einen der eindrucksvollsten Auftritte in der Arena Ehrenberg ablieferten, sind – diesmal mit ihrem neuen Sänger Sebastian Zierof – am Start.

Europas meistgebuchte Tribute Band 7 Promille wird die alterwürdige Arena dann zum Abschluss nochmal richtig zum Beben bringen. „Ich glaub­e, die Mischung an Bands ist uns gelungen. Da sollte für jeden was dabei sein. Eine unvergessliche 15. Osterrocknacht steht also bevor“, meint Norman Wankmiller.

Tickets gibt’s in allen Raiffeisenbanken im Bezirk. Ein Gratis-Shuttlebus ab Billa und Isserparkplatz sorgt für die sichere Hin- und Rückfahrt. Einlass ist ab 20 Uhr, Eintritt nur ab 16 Jahren – Achtung Ausweiskontrolle! (TT, fasi)