Der Magier an der Flöte: Jethro Tull rockten in Imst

Von Barbara Unterthurner

Imst – Nicht nur Bob Dylan möchte auf seinen Konzerten bitte nicht fotografiert werden. Auch Ian Anderson von der legendären britischen Band Jethro Tull hat keine Lust darauf, bei seinen Gigs nur zu Handys zu singen. Deshalb hieß es auch beim zweiten Konzert des TschirgArt Jazzfestivals, zu dem die Rocker eingeladen waren: Handys weg. Ein leuchtender Bildschirm wurde mit bösen Blicken bestraft.

Es ist dabei nicht das erste Mal, dass Jethro Tull in Imst weilen. Bereits 1988 feierten sie ihr 20-jähriges Bestehen in Tirol, 2008 folglich 40 Jahre Rock mit Querflöte. Für ein halbes Jahrhundert Jethro Tull musste die Band unbedingt zurückkehren – obwohl: Eigentlich ist nur Ian Anderson ständiges Mitglied der Gruppe und stand bis jetzt dreimal auf der Tiroler Bühne. Seine Mitmusiker wurden immer wieder mal ausgetauscht. So sind Jethro Tull auch in die Musikgeschichte eingegangen: als Band mit ständig wechselnden Mitgliedern (unter ihnen auch klingende Namen wie Black-Sabbath-Gründer Tommy Iommi oder Phil Collins, der an den Drums aushalf) und als wohl einzige Rockband, die sich die zentrale Verwendung einer Querflöte zum Kennzeichen machte.

Und diese Querflöte beherrscht der inzwischen 71-jährige Anderson nach wie vor aus dem Effeff. Klare Klänge, irre Tonfolgen und auch rhythmische Pfiffe bekamen die 1200 Konzertbesucher im Glenthof am Freitag zu hören. Aber auch wenn Anderson ein exzellenter Flötist und ein unterhaltsamer Frontman ist (zu fast jedem Song hält Anderson eine kleine Anekdote bereit), Sänger ist er keiner. Das wird dem Publikum gleich beim ersten Song („Queen and Country“) klar. Es ist nicht die Technik, die hier versagt; das Problem ist die Gesangstechnik des Frontmans: Andersons Sprechgesang in Slow Motion ist äußerst schwer verständlich, zudem singt der 71-Jährige nicht klar ins Mikrophon. Das Erkennen eines Songs ist Rätselraten höchster Klasse.

Schon deshalb wird verständlich, wieso Anderson das meiste kommentiert. Geschöpft hat die Band (aktuell fünfköpfig: Querflöte plus Keys, Bass, Leadgitarre und Drums) dabei vor allem aus den frühen, legendären Alben wie „Aqualung“ (1971) oder gar ihrem Debüt „This was“ (1968). Daraus stammen etwa „Beggars Farm“, „A Song for Jeffrey“ oder „Love Story“, die Jethro Tull in Imst zum Besten geben. Die Songs sind experimentell, psychedelisch und aus komplizierten Rhythmen gebaut. Nicht umsonst waren Jethro Tull als besonders avantgardistisch bekannt und purer Progressive Rock.

Was der Band in Imst absolut gelungen ist: Ihre Wandlung und die Lust zum Experimentieren werden absolut nachvollziehbar. Ian Anderson schöpft mit seiner Querflöte zum Beispiel auch aus klassischer Musik – lange bevor Queen den Griff in die Klassik professionalisierten: Jethro Tulls „Bourée“ etwa basiert auf Johann Sebastian Bachs „Suite für Laute in e-moll“. Der Flötist genießt die getragenen Parts, flitzt aber zugleich auf der Bühne herum wie ein kleiner Elf. Oder der große Magier an der Flöte, wenn er mitsamt Instrument die Komposition dirigiert. Ein düsteres Highlight wurde „My God“ von 1971, das die Religion kritisch beäugt und deshalb auch stark kritisiert wurde. In Imst flogen auf der Bühne fliegende Kreuze über die Visuals im Hintergrund. Mit „Aqualung“ hatte die Band das Publikum dann kurz in der Hand. Und dann war auch schon Licht aus. Nach eineinhalb solidem Rock. Allzu lange musste gar nicht mehr um eine Zugabe gebeten werden, da holte der junge Leadgitarrist schon zum zentralen Riff von „Locomotive Breath“ aus, der wahrscheinlich bekanntesten Nummer der Band. Die zum kollektiven Headbangen einlud, aber auch das Konzert endgültig beendete. Der Abschied mit großen Verbeugungen war dann eher großes Theater als Rockkonzert.

Aber Jethro Tull stehen eben schon 50 Jahre auf der Bühne. Und sind großes Kino. Profi-Musiker ohne Altersmüdigkeit, auch wenn sie schon 1976 einmal „Too Old to Rock’n’Roll“ sangen. Was bei Jethro Tull live aber auch klar wird: Ihr Sound ist weit weg von Easy Listening. Und so mussten auch die hartgesottenen Fans zugeben: Es auch gut ist, wenn es vorbei ist.