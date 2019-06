Starker Wind: Konzert von Hermann Delago in Lans entfällt

Wegen extremer Windstärken entfällt das für Freitagabend geplante Konzert von Hermann Delago am Lanser See. Nachholtermin ist der morgige Samstag, 8. Juni, an dem sowieso auch ein Konzert von Delago geplant war. Das teilte der Veranstalter in einer Aussendung mit. Die Sicherheit von Besuchern und Band gehe vor. Man erwarte dafür am Samstag ein Spektakel von doppelter Größe.

Für den Freitag erworbene Eintrittskarten sind zu denselben Konditionen am Samstag gültig. Bei den Karten für Samstag ändert sich nichts. (TT.com)