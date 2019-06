Stainers Kostbarkeiten sehen, fühlen, hören

Martin Jopp ist ein mit historischen Stilen, Instrumenten und Geigentechniken vertrauter, versierter Violinist, aber vor einem Auditorium wie am Freitag im Innsbrucker Haus der Musik dürften er und seine kongenialen Partnerinnen noch nie gespielt haben. Vorweggenommen: Jopp, Katie Stephens am Violoncello sowie Anne Marie Dragosits am Cembalo wurden herzlich gefeiert.

Jakob Stainer, der Absamer Geigenbauer mit unbekanntem Geburtsdatum, schrieb im Herbst 1668, er werde nun bald 50 Jahre alt, und deshalb wird im Ferdinandeum mit Musikkustos Franz Gratl heuer sein 400. Geburtstag begangen. Gefeiert wird dieser Tage mit der ersten gemeinsamen Tagung der deutschsprachigen Geigenbauerverbände von Österreich, Deutschland und der Schweiz. Mit einem Konzert von Barockgeigerin Annegret Siedel und Bell'arte Salzburg heute Sonntag in der Hofkirche (Eintritt frei) geht die Tagung zu Ende. Von besonderer Bedeutung war die von führenden Stainer-Experten gestaltete Ausstellung im Museum, die rund 30 Stainer-Instrumente aus aller Welt vereinte, primär aus Privatbesitz, mehrfach erstmals öffentlich präsentiert.

Martin Jopp widmete seine Stainer Freitagabend vier Konzerten ­Arcangelo Corellis aus dessen berühmter Sammlung Opus 5 (Nr. 3, 4, 7, 8) und einer Sonata von Francesco Maria Veracini. Beide Komponisten liebten und besaßen Stainer-Instrumente. Jopps Geige klang im Stil des Konzertmottos „Rom 1700" hell und glasklar, drucklos leuchtend, intim, in der Verzierung wendig, in der Chromatik bewegend, in langsamen Sätzen und Verhaltenheit klanglich gesteigert intensiv, fast zärtlich. Natürlich war es Jopp, der all die Virtuosität und Raffinesse inszenierte, im Wissen um das Klangideal der Stainer-Geigen vor der Zeit der süffigen Cremoneser Violinen und vielfach noch heute. Katie Stephens und Anne Marie Dragosits boten ihm das Continuo-Fundament und steuerten ebenso exzellent Musik von Bernardo Pasquini und Francesco Geminiani bei. (u. st.)