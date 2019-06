Wien serviert antiquierten Othello

Wien – Desdemona wurde vom Gatten gedemütigt. Eingepackt in ein türkises Rüschenmonster ist sie in der Bühnenmitte auf die Knie gefallen,, flehentlich die Hände faltend. Hinter ihr stehen aufgefädelt der lauthals singende Chor und die übrigen Protagonisten. Die Gesandtschaft war zuvor begrüßt, der „Löwe von San Marco“ bejubelt worden, worauf aus dem Schnürboden das geflügelte Wappentier herabgelassen wurde. Am dramatischen Höhepunkt wird dann die seit Minuten kniend verharrende Desdemona ihre Hände in die Luft recken! Man sitzt in der letzten Saisonpremiere der Wiener Staatsoper. Und man ist szenisch wieder einmal am Puls der Vorzeit.

Denn Regisseur Adrian Noble wurde zum dritten Mal in der Direktion Meyer eine Opernregie anvertraut. Er liefert Rampentheater, die üblichen Klischee-Gesten, einfallslos, verstaubt und abgestanden wird herumgestanden. Nobel verlegt den „Otello“ ungefähr in die Jahrhundertwende. Warum, weiß nur er. Sein Ausstatter Dick Bird liefert wackelige und krachende Stellwände. Er steckt vor allem die Damen in grandios unkleidsame Stoffberge, so als käme gleich Queen Victoria um die Ecke. Desdemona scheint aus einer „My Fair Lady“-Produktion gefallen zu sein, wenn sie mit Federhut auf der Parkbank sitzt und sich von tanzenden Kindern in Matrosenanzügen mit Blumen bewerfen lassen muss. Der Mohr Otello ist diesmal weiß und wird dafür in seltsame Walle-Mäntel zwischen Uniform und Kaftan gesteckt.

Zumindest, wenn es dramatisch wird, ist es nicht zu überhören. Dirigent Myung-Whun Chung lässt es toben und krachen, dass es keine Freude mehr ist. Die Lautstärkenorgien stechen aus einem uninteressant spannungslosen Dirigat hervor. Die Sängerbesetzung ist solide. Wer lieber Jonas Kaufmann und Anja Harteros hören will, der muss im Juli eben nach München. Wien serviert Hausmannskost. Etwa Aleksandrs Antonenko, der sich tüchtig durch die Titelrolle stemmt. So, wie er das bereits seit vielen Jahren tut, eher undifferenziert, laut und inzwischen auch schon mit ordentlichen Kratzern in der Höhe. Dem hat Ensemblemitglied Olga Bezsmertna brave, zart kühle Soprantöne entgegenzusetzen, serviert artig Weidenlied und Ave Maria. Vladislav Sulimsky ist wohl ein interessanter Bariton, doch als Jago nur bedingt durchschlagskräftig und gefährlich. Die übrige Besetzung ist gut aus dem Ensemble gewählt. Insgesamt erlebt man einen durchwachsenen Abend und eine Inszenierung, die ihr Ablaufdatum schon lange überschritten hat. (musil)