Das große „Haderlumpen-Finale“

Von Hubert Trenkwalder

Zell am Ziller – „Bis zum letzten Herzschlag“, so heißt einer der neuen Songs der Zillertaler Haderlumpen. Und wer die Geschichte dieses Erfolgstrios kennt, der weiss, welche Botschaft in diesem Titel mitschwingt.

Vitus, Reinhard und Peter haben in 30 Jahren alles gegeben, aus drei Freunden im Kindesalter wurden volkstümliche Stars, die Liste ihrer Erfolge und Auszeichnungen ist ewig lang, und aus purem Herzblut und Begeisterung der Anfangsjahre wurde ein Erfolgsprojekt, das langsam in die Zielgerade einbiegt.

Schon im vergangenen Jahr überraschten die drei Grand Prix-Sieger mit der Ankündigung, im Jahr 2020 ihre Karriere zu beenden, und das mit einem großen Open Air in ihrer Heimat zum Abschied.

Und seit dieser Ankündigung ist die pure Emotion bei jedem Auftritt spürbar. Gerade kam das Jubiläumsalbum „30 Jahre“ auf den Markt, die Zelte, die Hallen sind bis auf den letzten Platz gefüllt, alle großen Festivals und TV-Shows würdigen das Lebenswerk der Haderlumpen.

Vitus meint im Gespräch mit der TT: „Wir ahnten schon, was auf uns zukommt, und dass es ein langer, emotionsgeladener Abschied werden würde, aber es ist unglaublich, was an Dankbarkeit und mitunter auch Wehmut von den Fans zurückkommt. Echt überwältigend!“

Ein Blick zurück in die Biographie der Anfangsjahre liest sich ohnehin wie ein kleines volkstümliches Märchen: Anfang April des Jahres 1987 treffen sich Peter Fankhauser und Vitus Amor das erste Mal in geselliger Runde, musizieren zusammen und beschließen spontan, eine Band zu gründen. Nach einiger Zeit gesellt sich Reinhard Fankhauser, der Cousin von Peter, zu der Band, die nach nur wenigen Proben am 6. Juni 1987 ihren ersten Auftritt als die Drei lustigen Zillertaler absolviert. Kurze Zeit später entschließen sich die drei Sechzehnjährigen für einen Namenswechsel und die Zillertaler Haderlumpen sind geboren.

Dann geht es Schlag auf Schlag: Im Jahr 1989 folgt der erste Fernsehauftritt vor einem Millionenpublikum und 2007 gelingt mit dem Grand Prix-Sieg der endgültige Durchbruch.

Von 9. - 11. August wird nun also noch ein vorletztes Mal in Zell am Ziller gefeiert, mit großartigem Programm bei freiem Eintritt. Und dann geht es mit Vollgas ins unwiderruflich allerletzte Zillertaler Haderlumpen-Jahr!