Monikas schönster Liebesbrief

Von Hubert Trenkwalder

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Graz – Es sind nur drei Worte, unzählige Male besungen. „Deren Wirkung ist enorm, und genau deshalb heißt so mein neues Album: ‚Ich liebe Dich‘“, erzählt Monika Martin, eine der erfolgreichsten Schlagerstimmen der vergangenen Jahre.

Und mit dieser Wahl hat die Sängerin, Songwriterin und Produzentin erneut Feingefühl und Gespür bewiesen. „Ich liebe Dich“ erzählt Geschichten der Liebe. Berührende Erinnerungen der Hingabe, über Zwischenmenschliches, Freundschaften, auf eine emotionale Art interpretiert, typisch Monika Martin eben.

Musikalisch ist das Album enorm facettenreich und schließt somit nicht einfach nur nahtlos an die Vorgänger-CD „Für immer“ (2018) an, sondern zeigt erneut Monika Martins breites musikalisches Spektrum, welches von klassischem Schlager bis zu deutschem Dance-Pop reicht.

Dabei beherrscht Monika meisterhaft die Wanderung zwischen den Stilen, ohne dabei ihre eigenen Wurzeln zu verlassen. Der Wiedererkennungswert ihrer Musik ist nicht nur durch ihre Stimme, sondern vor allem auch durch die Art und Weise der Produktion gegeben, wobei Monika in ihrem Engagement als Produzentin ihrer eigenen Songs dabei nichts dem Zufall überlässt.

Erstmals hat sie das gesamte Album zusammen mit Alex Wende (Berlin) produziert. Wer nicht weiß, wo er diesen Namen schon gelesen hat, der möge in die letzten 11 Alben von Udo Jürgens reinhören, oder sich den Erfolgshit „Warum hast du nicht nein gesagt“ von Maite Kelly und Roland Kaiser zu Gemüte führen. Spätestens dann ist alles klar.

Es ist das 23. Album in 23 Jahren und „ein musikalisches Danke an meine Fans, dass sie mir ermöglichen, das zu tun, was ich so sehr liebe“, sagt Monika und schwelgt in Erinnerungen. „Ich war in meiner Kindheit ein unsicheres Mädl, habe aber immer schon die Bühne gesucht und konnte durch meinen Beruf mein Selbstbewusstsein wachsen lassen.“

Sie ist angekommen, als Künstlerin und als ein ganz besonderer Mensch, diese Monika Martin, deren neues Album ihren Erfolgslauf prolongieren wird. Der Start klappte perfekt: In Deutschland, Österreich und in der Schweiz stieg „Ich liebe Dich“ bereits in die Top 10 der Charts ein.

Ein musikalisches Dankeschön von Monika Martin. - Wescott