Benefizgala Wattens lockt mit großen Stars

Es liest sich wie das „Who's Who" der Tiroler Künstler- und Schlagerszene: Die Tiroler Schlagerikone Petr­a Frey, Liedermacher Marti­n Loche­r, „ErVolks"-Musiker Marc Pircher und die ebenso begnadete wie messerscharfe Kabarettistin Barbara Balldini treten in diesem Jahr beim großen Benefizabend am 5. September im Haus Marie Swarovsk­i in Wattens auf und spenden die Einnahmen zur Gänze dem bemerkenswerten Projekt „Arche Herzensbrücken" aus Seefeld. Das Konzert organisiert wieder der Benefizverein Reini Happ & Freunde, der in regelmäßigen Abständen finanziell Notleidenden unter die Arme greift. Kartenvorverkauf: www.oeticket.com (hubs)