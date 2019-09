Schlaf-Wach-Rhythmus im Treibhaus: Manu Delago präsentierte neues Album

Zusatztermin am 14. Oktober

Mit dem Auftakt in Innsbruck starten Delago, Chris Norz, Christoph Pepe Auer und Co. ihre Tour, die die neun Musiker in den kommenden zweieinhalb Wochen über Großbritannien, die Niederlande und die Schweiz wieder zurück nach Österreich führt. Wer die „Weltpremiere“ in Innsbruck verpasst hat, hat bei einem Zusatztermin am 14. Oktober im Treibhaus noch einmal die Chance.