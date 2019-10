In Ellmau waren beim Blasmusikfestival die Schotten los

Ellmau – Das 4. Internationale Blasmusikfestival am Wilden Kaiser, das vergangenes Wochenende in Ellmau stattfand, zündete ein wahres Feuerwerk an mitreißenden Melodien, Stimmung und guter Laune. „Die Atmosphäre ist einfach unglaublich“ – die Aussage von Petra, Bernhard, Manuela und Matthias, zwei Paaren, die bereits zum wiederholten Mal extra aus Koblenz angereist sind, fasst die Gemütslage der Zuschauer perfekt zusammen.

Von Freitag bis Sonntag wurde den Gästen Blasmusik vom Feinsten und in allen Variationen geboten – bei zwei Konzertabenden im Festzelt, Konzerten am Berg, beim großen Festumzug durch Ellmau, bei Platzkonzerten am Bauernmarkt und beim eindrucksvollen Gesamtspiel vor der Kulisse des Bergmassivs – und das alles bei bestem Kaiserwetter. „Petrus muss ein Blasmusikant sein, wir hatten bisher stets ein Traumwetter“, freut sich Georg Steiner vom Veranstalter Travel Partner.

Kein alltägliches Bild: Dudelsackpfeifer vor dem Wilden Kaiser. - Martin Hörl

Dieser Meinung war auch die St. Ronan Silver Band aus Schottland, die mit „Bohemian Rhapsody“ und „Under Pressure“ von Queen ebenso verzauberte wie mit ihren typischen Dudelsack-Klängen. Am Festumzug beteiligten sich 35 Kapellen und Vereine. Der prachtvolle Zug führte quer durch Ellmau – vorbei an Tausenden begeisterten Zuschauern. Er gipfelte im Gesamtspiel vor der Ellmauer Alm. (TT)