Interesse schwindet: Oft Lonely statt Open Stage in der Kellerei Reutte

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Es musste einmal heraus. Andreas Kopeinig lässt seinem Frust freien Lauf. Dem Gründer und Chef des Reuttener Klavier- und Jazz-Instituts KLAZZ, einer privaten Musikschule, geht das geringe Interesse an der Veranstaltungsreihe Open Stage auf der Kleinkunstbühne Kellerei persönlich nahe. Sein „Baby“ ist erwachsen geworden und die Anziehungskraft scheint mit jedem Jahresring etwas zu schwinden. In der Kellerei, an sich eine einzige Erfolgsgeschichte seit ihrer Eröffnung 2013, kann man bei Open-Stage-Veranstaltungen Besucher wie Musiker schon mal an einer, meist an wenigen Händen abzählen.