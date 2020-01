Ganz nebenbei Austrofuturismus

Innsbruck – Bensh ist back. Ebenso wie GODS. Und Young Rule kommt demnächst neu dazu. Hinter all diesen musikalischen Projekten steckt der Innsbrucker Tausendsassa Benjamin Zombori. Und 2020 wird ein besonderes für ihn, kündigt er im Gespräch an – mit gleich mehreren Projekten will Zombori sich zurück- bzw. neu melden.

Starten wird der heitere Reigen an Veröffentlichungen mit einem neuen Projekt: Ende 2019 erschien mit „Flux“ Zomboris erste EP als Young Rule. Damit will er nichts weiter als groß heraus: Beim demnächst erscheinenden Video zur Single „OMG“ drückten Thomas Bailey und Carlos Lopez Estrada die entscheidenden Knöpfe im Hintergrund – Letzterer drehte schon mit Shootingstar Billie Eilish deren einigermaßen verstörendes Video zur Ballade „When the Party’s Over“. Was der mexikanische Filmemacher mit Young Rule anstellte, sollen Zuschauer noch im Jänner erleben.

Mit Young Rule hat Zombori außerdem zum straighten Old-School-Rap gefunden, der für ihn gleichzeitig in die Zukunft führt. „This is Austrofuturismus“, liest man auf seiner Webseite. Young Rule ist anders, weit weg vom rohen Elektro-Sound von GODS oder den braven Indie-Riffs von Bensh. Der Multiinstrumentalist macht eben immer gerade das, worauf er Lust hat.

Vor nunmehr 15 Jahren hat Zombori Tirol als Lebensmittelpunkt den Rücken gekehrt, heute lebt er in Berlin. Vorher landete er u. a. in Cardiff, um dort Komposition zu studieren. Erste bescheidene Erfahrungen in der heimischen Musikszene hatte Zombori ja bereits als Bensh gemacht. In England traf er auf seinen Musikerkollegen, den Waliser Sion Trefor, und damit auf einen Freund, der zum Arbeitskollegen wurde. Alle derzeitigen Projekte laufen in Zusammenarbeit mit dem britischen Musiker.

So auch ihr neuester Coup: Das Duo steuert den Sound für die österreichische Netflix-Krimiserie „Freud“ bei, die im Frühjahr auf ORF 1 und international auf der Streamingplattform anlaufen wird.

Ganz nebenbei realisiert Zombori mit Künstlerin Beatriz Morales außerdem Ausstellungen, derzeit etwa im mexikanischen Merida. Und wenn sich dann noch Zeit findet, betreut er ein Kunstmagazin mit. „Ganz nebenbei“, wiederholt Zombori. Ganz nebenbei wurde Zombori ein nimmermüder Medienproduzent. Mal sehen, was da 2020 noch alles kommt. (bunt)