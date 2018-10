Weitwandern ist der neue Entspannungsurlaub

Von Evelin Stark

„Aufi aufn Berg!“ Dieser Spruch scheint uns Tirolern in die Wiege gelegt zu sein, nutzen wir doch jede freie Minute, um einen unserer Gipfel zu erklimmen. Stimmt nicht? Vielleicht nicht ganz. Aber die Tendenz ist eindeutig steigend. Für manche geht es dabei um die Sehnsucht nach der Natur, für andere um Bewegung, Erholung und Selbstfindung.

„Wir merken, dass das Wandern, insbesondere das Weitwandern, in den letzten Jahren neu entdeckt wird. Immer mehr junge Menschen und Familien verbringen ihre Ferien in den Bergen“, weiß Peter Kapelari, Leiter der Abteilung Hütten, Wege und Kartographie beim Österreichischen Alpenverein. Er war Mitglied der Jury, die vor Kurzem für das deutsche Wandermagazin aus insgesamt 25 Bewerbern die schönsten Weitwanderwege Österreichs 2018 ausgewählt hat.

Ganz oben am Stockerl: der Alpe-Adria-Trail, der in 43 Etappen vom Großglockner über Kärnten, Slowenien und Italien bis zur Adria führt. Auf Platz zwei und drei sind die beiden Tiroler Lechweg und Adlerweg gelandet. Wichtig sei der Jury bei ihrer Entscheidung gewesen, dass bei den einzelnen Wanderetappen der Genuss im Vordergrund steht, genauso wie abwechslungsreiche Wege und eine ausreichende Beschilderung. „Es geht bei den Weitwanderwegen nicht darum, möglichst viele Höhenmeter zurückzulegen. Das Wandern ist hier vielmehr ein Mittel zum Zweck, um von der Routine des Alltags wegzukommen und in die schöne Landschaft einzutauchen“, sagt Andreas Kranzmayr vom Alpinen Wandermanagement in Klagenfurt. Der Trendforscher war wie Kapelari Mitglied der Wandermagazin-Jury.

„Eigentlich müsste man es zur Pflicht machen, dass die Menschen mehrere Etappen hintereinander gehen müssen. Man kommt da in eine Routine hinein, die ein ganz anderes Erlebnis ermöglicht als einzelne Tagestouren“, ist sich Kranzmayr sicher. Durch diese Routine entwickle der Wanderer eine Art Beziehung zu dem Weg, den er zurücklegt. Beim Überqueren unterschiedlicher Landschaften erhielte schlussendlich auch der Geist die Möglichkeit zu wandern: „Monotone Stückeln sind genau das Richtige dafür, die Seele einmal baumeln zu lassen.“

Diesen persönlichen Erlebniswert unterstreicht auch Kapelari. „Das Abschalten, das Meditative am Wandern und vor allem die Entschleunigung sind Erholungswerte, die immer mehr Menschen für sich entdecken“, sagt er. War das Weitwandern früher noch eine Disziplin, die zu großen Teilen ältere Semester zu begeistern schien, sei mit der Verjüngung der Wanderer auch ein Stück touristisches Wachstum in den Bergen einhergegangen, das auch die Hüttenwirte zu schätzen wüssten.

„Viele Almhüttenbetreiber unterstützen den Trend zum Weitwandern und machen Werbung dafür. In den letzten Jahren hat sich deshalb viel getan, was die Kulinarik und den Komfort auf den Hütten betrifft“, so Kapelari. Der Genuss und der Erholungswert seien neben der Qualität des Weges – „spielerisch“ und abwechslungsreiche Steige wurden als positiv bewertet – mit bei den Kriterien gewesen, unter denen die dreiköpfige Jury das Ranking der schönsten bundesweiten Weitwanderwege entschieden hat. Der dritte Juror war der Naturfotograf Herbert Raffalt.

Der Trend Richtung Berg hat noch weitere Gründe: „Das Weitwandern boomt speziell unter den jüngeren Menschen, weil es sich vom altmodischen Touch des urigen Bergsteigens mit Knickerbockern und Jausenbüchse zum ,Lifestyle’-Erlebnis entwickelt hat“, so Kranzmayr. Inzwischen sage man nicht mehr „Wandern“, sondern „hiking“ und die Outdoor- sportmarken böten bestes Equipment an, das „stylisch“ sei.

„Zudem wird es für die Menschen immer spannender, sich kleine Projekte umzuhängen. Dazu gehört nicht nur das Wandern selbst, sondern auch die Vorbereitung darauf wird zelebriert“, so der Kärntner. So ergebe das Gesamtpaket aus guter Ausrüstung, sorgfältiger Planung, Genuss, Bewegung und Abenteuer den idealen Mix, um zur Erholung zu gelangen. Und auf den Gipfel! Schließlich sei auch das Erreichen des gesteckten Zieles ein befriedigender Moment, den sich viele der „Hiker“ gern ganz altmodisch mit einer Wandernadel belohnen.

Die schönsten Weitwanderwege Österreichs:

Platz 1: Alpe-Adria-Trail

Mit 750 km Länge in 43 Etappen führt der Alpe-Adria-Trail durch drei Länder: von der Franz-Josefs-Höhe in Kärnten am Fuße des Großglockners über Kranjska Gora in Slowenien nach Muggia in Friaul-Julisch Venetien an der italienischen Adria-Küste. Die Etappen sind jeweils durchschnittlich 20 km lang und erfordern eine Gehzeit von rund sechs Stunden. Der Alpe-Adria-Trail wurde nicht als sportlicher Weg, sondern vor allem als kultureller konzipiert. Viele der Strecken führen im nicht-alpinen Bereich auf geschichtsträchtigen Wegen von Ort zu Ort. Der Trail wird mit dem Slogan „Wandern im Garten Eden“ beworben. Auch der Service „Wandern ohne Gepäck“ ist auf dem Trail verfügbar.

Platz 2: Lechweg

Der Lechweg ist 125 km lang und in sechs bis acht Etappen bewältigbar. Beginnend auf einer Höhe von circa 1800 Metern führt der Lechweg von der Quelle des Lech nahe Lech am Arlberg über Warth in die Naturparkregion Lechtal-Reutte. Sein Ziel erreicht er beim Lechfall in Füssen im Allgäu. Der Weg bietet leichtes Weitwandern durch eine der letzten Wildflusslandschaften Europas. Er berührt eine der größten Steinbock-Kolonien Europas, streift einen Wasserfall, der jedes Jahr neu entspringt, und bindet Österreichs längste Fußgängerhängebrücke (Holzgau) Österreichs ein.

Platz 3: Adlerweg

In 413 km Länge quert der Adlerweg das Kaisergebirge, die Tuxer Alpen, das Karwendel und die Brandenberger Alpen. Die Osttiroler Adlerschwinge startet in Ströden und endet am Lucknerhaus. Der Weg verläuft in 33 Etappen von Osten nach Westen. Insgesamt 23.000 Höhenmeter gilt es auf dem Adlerweg zu bewältigen. Dennoch sind nur wenige Teilstrecken erfahrenen Alpinisten vorbehalten. Der Weg ist in zwei Routen unterteilt: 24 Tagesetappen führen quer durch Nordtirol, die zweite Route durchquert auf neun Etappen die Glockner- und Venediger-Gruppe in Osttirol.

Weitere Wege in Österreich

Almenweg (Sbg).

Der Salzburger Almenweg führt auf der Spur des „Blauen Enzians“ durch den Salzburger Pongau. 31 Etappen, 350 km und 120 Almhütten mit spektakulären Aussichten erwarten die Wanderer hier.

Böhmerwaldrundweg (OÖ).

Der 127 km lange „Weg der Entschleunigung“ im Mühlviertel bewandert die nahezu unberührte Landschaft des Böhmerwaldes, der entlang der Grenze zu Bayern führt.

Vom Gletscher zum Wein (Stmk).

Die Südroute dieses Wanderweges geht am Dachstein los und führt 380 km lang bis Leibnitz. Die Nordroute führt in 546 km vom Dachstein über das Gesäuse bis Bad Radkersburg.

Fernwege in Europa

Coast to Coast (England).

Dieser Fernwanderweg durchquert Nordengland von der West- zur Ostküste. 300 km lang ist der Trail, der die englischen Grafschaften Cumbria und North Yorkshire durchläuft.

Kungsleden (Schweden).

Der Kungsleden – schwedisch für „Königspfad“ – führt durch die Provinz Lappland. Er besteht aus einem nördlichen (440 km) und einem südlichen (350 km) Streckenabschnitt.

Tour du Mont Blanc (Frankreich, Italien, Schweiz).

Der Weg führt um die Mont-Blanc-Gruppe, ist 170 km lang und bis zu 10.000 Höhenmeter hoch. In der Regel wird er gegen den Uhrzeigersinn bewältigt.

Pilgerwege

Jakobsweg (Frankreich bis Spanien).

Als „Camino de Santiago“ wird eine Anzahl von Pilgerwegen bezeichnet, die alle das angebliche Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela zum Ziel haben.

St. Paulusweg (Türkei).

Perge bei Antalya ist der Startpunkt, von dem aus man den Spuren des Apostels Johannes bis ins anatolische Seenland folgt. Der Weg ist über 500 km lang, geht bis auf 2200 Meter Höhe.

St. Olavsweg (Norwegen).