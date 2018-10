Die Angst, Glück zu versäumen

Allerheiligen wird morgen die Gedanken an den Tod in den Fokus rücken. Ein Thema, das wir heutzutage so gut wie möglich ignorieren. Wie erklären Sie sich diese regelrechte „Flucht“?

Marianne Gronemeyer: Wir haben keine Vorstellung mehr von einem Jenseits. Darum fühlen wir uns eingezwängt in die knappe Frist zwischen Geburt und Tod, die wir mit so viel Leben wie möglich anreichern wollen. Diese Entwicklung führt zur Plage der heutigen Existenz – der Beschleunigung. Die Angst, das Glück zu versäumen, treibt uns voran. Gleichzeitig sind wir bemüht, das Leben zu verlängern. Dieser Aspekt, die Robustheit des Menschen zu stärken, obliegt der Technologie. Ob nun in Silicon Valley am Verschmelzen von Mensch und Maschine gearbeitet wird oder Ärzte Alterungsprozesse des Körpers eindämmen wollen.

Klingt, als sehen Sie auch Technologien der Palliativmedizin kritisch ...

Gronemeyer: Diese Frage ist so naiv, wie sie nur sein kann. Früher kam der Tod einfach. Heute denkt man, er wäre einschaltbar. Einfach den Schalter der lebenserhaltenden Geräte umlegen. Fragt man den Patienten, ob er lebensverlängernde Maßnahmen in Anspruch nehmen will, suggeriert das eigentlich die Aussage, er sei lästig. Seine Entscheidung dagegen ist dann nicht gespeist von Lebensmüdigkeit, sondern der Angst, zur Last zu fallen. Eine Gesellschaft, die sich erlaubt, die Unantastbarkeit jedes Einzelnen in Frage zu stellen, hat der Barbarisierung nichts mehr entgegenzusetzen.

Marianne Gronemeyer wurde 1941 in Hamburg geboren. Nachdem sie mehrere Jahre als Hauptschullehrerin gearbeitet hatte, absolvierte sie ein Zweitstudium zur Sozialwissenschafterin. - Tiroler Hospiz-Gemeinschaft

Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?

Gronemeyer: Eine unangemessene Frage. Was geht meine Meinung die Leute an?

Welchen Trost geben Sie jemandem mit, der einen Todesfall verarbeiten muss?

Gronemeyer: Hoffentlich hat er Menschen, die zueinander stehen. Die sich „gut leiden“ können. Der Ausdruck ist stärker als „Ich liebe dich“, weil es bedeutet „Ich leide, nehme es dir zuliebe aber auf mich“.

Aber immer weniger Menschen haben heutzutage loyale, enge Freunde.

Gronemeyer: Weil wir nicht mehr aufeinander angewiesen sind. Heute findet man alles, was man zum Überleben braucht, im Supermarkt. Ein Beispiel: Man könnte meinen, dass die ältere Generation der jüngeren heute immer näher kommt und ihr damit Rückhalt bietet. Meine Großmutter sah mit 77 Jahren völlig anders aus als ich heute. Sie hatte einen Haarknoten am Hinterkopf, ging schwer, strickte, stopfte und flickte den ganzen Tag. Ich reise durch die Welt, halte Vorträge und versuche, die Menschen im Nachdenken zu bestärken. Und doch war ich früher meiner Großmutter viel näher, als Enkel und Omas es heute sind. Ich konnte sie noch als Großmutter wahrnehmen. Heute befinden sich Großmutter und Enkel modisch auf ähnlichem Niveau. Und nicht nur das: Oma und Enkel kämpfen auch um dieselben raren Ressourcen, die sie glücklich machen sollen.

Apropos Enkel: Besonders junge Leute sind heute immer weniger religiös. Halloween ist ihnen eher ein Begriff als Allerheiligen. Hat die Angst vor dem Tod mit dem ständig schwindenden Glauben zu tun?

Gronemeyer: Unsere Vorfahren im Mittelalter waren weit zuversichtlicher, weil sie die Ahnung hatten, das irdische Jammertal sei nicht alles. Wer eine Existenz in der Zukunft hat, hat keine Eile. Doch diese Hoffnung, dass etwas Besseres kommt, schwindet. Wenn der Glanz der Ewigkeit uns nicht mehr trösten kann, ist der Mensch auf sich gestellt. Gleichzeitig ist es vermessen, die Nase zu rümpfen, weil so mancher den Glauben verloren hat. Wem die Zuversicht ausgeht, dem gebührt unser Mitleid, nicht unsere Erziehungsabsicht. Mein Mann spricht in diesem Zusammenhang von der Existenz von Diesseitskrüppeln.

Diesseitskrüppel?

Gronemeyer: Es ist uns unmöglich zu akzeptieren, was nicht von der Naturwissenschaft belegt wird. Vor zwei Generationen verfügten die Leute noch über Fähigkeiten, die nicht beweisbar waren, aber auch nicht verunglimpft wurden. Meine Großmutter wusste im Vorhinein, wenn jemand stirbt. Hätte ich sie darauf angesprochen, hätte sie sich nur gewundert, warum wir das nicht mehr spüren. Wissenschaft ist so wunderfeindlich. Wie erklärt sie sich, dass ein winziger Krümel, den ich mit den Fingerspitzen kaum ertasten kann, mit ein wenig Erde und Wasser in sechs Wochen zu einer Tomatenpflanze wird?

Das Interview führte Judith Sam