Ischgl im Bann der Superhelden

Ischgl – Kürzlich wurde in Ischgl der 26. Schneeskulpturenwettbewerb „Formen in Weiß“ ausgeschrieben, der von 7. bis 11. Januar 2019 stattfinden wird. Das Thema in dieser Wintersaison ist „Superhelden“.

Das Skigebiet soll sich in eine riesige Open-Air-Galerie für Batman, Superman, Spiderman und Co verwandeln. An fünf Tagen erwecken zehn internationale Künstler die Idole ihrer Kindheit auf 2300 Metern Seehöhe wieder zum Leben.

Bis zu zehn Meter hoch wachen die eisigen Kultstars dann bei Tag und Nacht über die Pisten und lassen sich von allen Seiten bewundern. Skifahrer können den Künstlern bei der Arbeit über die Schulter schauen. (TT)