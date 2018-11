Es funkelt wieder in Innsbruck: Das war die Christkindlmarkt-Eröffnung

Innsbruck – Im Dezember 1973 schlug vor dem Goldenen Dachl die Geburtsstunde des 1. Christkindlmarktes in Innsbruck. Der Adventzauber ist bis heute geblieben. Dampfender Glühwein, besinnliche Klänge und funkelnde Christbäume sorgten so am Donnerstagabend bei der festlichen Christkindlmarkt-Eröffnung in der Innsbrucker Altstadt und auf dem Marktplatz für besondere Stimmung.

Ab 17.30 Uhr stimmten die Amraser Turmbläser die ersten Klänge an und läuteten so die Vorweihnachtszeit ein. Spätestens als Landesrätin Zoller-Frischauf und Bürgermeister Willi mit dem 7-jährigen Philip den 14 Meter hohen Christbaum mit seinen 1300 Lichtern zum Strahlen brachten, herrschte erste Weihnachtsstimmung in der Stadt.

Highlights am Christkindlmarkt sind die Märchenbühne für die Kleinen, Weihnachtsstände mit Christbaumschmuck, Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten. (TT.com)