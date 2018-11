Tausende Fans in Ischgl: So heizte Jason Derulo beim Ski-Opening ein

Ischgl - Mit dem „Top of the Mountain Opening Concert" läutet Ischgl traditionell den Ski-Winter ein. Nach der deutschen Welle in der Vorsaison mit Andrea Berg (Opening), Max Giesinger (Easter) und Helene Fischer (Closing) waren am Samstag wieder internationale Pop-Klänge angesagt. US-Popstar Jason Derulo heizte den gut 18.000 Zuschauern auf dem Silvrettaparkplatz bei kühlen Temperaturen ein.

Dabei durften auch seine erfolgreichsten Songs wie „Colors" (die offizielle Coca-Cola-Hymne der Fußball-WM 2018), „In My Head", „Swalla" oder „Whatcha Say" nicht fehlen. Gekleidet in schwarzem Leder-Outfit und geschmückt mit Goldketten sogte er mit seinen Tänzerinnen und Tänzern, seiner fünfköpfigen Band und einem aufwendigen Bühnen-Setup mit einer knapp 90-minütigen Show für gute Laune und Stimmung.

- Vanessa Grill

Bei seinem Song "It Girl" wollte er dann noch ein "Austrian Girl" auf die Bühne holen. Das klappte nicht ganz. Die Wahl fiel auf Jennifer aus Hamburg. Diese war eigentlich nur zum Skifahren in Ischgl, doch jetzt sei sie Jason-Derulo-Fan. Zu sehen im Video:

Glas Rum vor dem Auftritt



Am Freitag trat Jason Derulo noch in Kairo und London auf, nur einen Tag später stand er dann schon in Ischgl auf der Bühne. Ein recht turbulenter Alltag. „Das bin ich gewöhnt. Die Temperaturschwankungen haben mir eher zu schaffen gemacht. Aber ich habe meinen Geist und Körper darauf vorbereitet — in Form von einem Glas Rum vor dem Auftritt", lachte der 29-Jährige am Samstag bei der Pressekonferenz im Res­taurant Pardorama auf 2600 Höhenmetern.

- Vanessa Grill

- TVB Paznaun – Ischgl

Die Einladung nach ­Ischgl habe Derulo aber nicht nur wegen des Auftritts erfreut: „Ich wohne in Miami, Florida, und habe herzlich wenig Erfahrung mit Schnee. Darum ist das eine besondere Erfahrung für mich. Außerdem konnte ich meine Höhenangst während der Gondelfahrt auf den Berg ein wenig bekämpfen."

- Vanessa Grill