„Advent‘ln tüats“ — im Bezirk Schwaz wird es besinnlich

Schwaz – In allen Ecken und Enden des Bezirkes herrscht derzeit geschäftiges Treiben. Denn die Vorbereitungen auf die stille Zeit des Jahres laufen auf Hochtouren. Besonders am kommenden Wochenende öffnen viele Christkindlmärkte ihre Pforten.

Urig und besinnlich wird rund um und am Achensee der 1. Dezember begangen. In Pertisau lädt der Bergadvent ab 14 Uhr mit dem Entzünden der ersten Kerze am Adventkranz und Achenseer Adventgeschichten zum gemütlichen Beisammensein ein. Zudem beeindrucken Bildhauer Klaus Astner und seine Söhne beim Schauschnitzen und zeigen Groß und Klein, wie das Handwerk funktioniert. Ab 18.30 Uhr legt der schwimmende Christkindlmarkt in Pertisa­u ab. Bei der Seeweihnacht können sich die Passagiere am Schiff auf den Advent einstimmen. In Achenkirch gibt es neben dem traditionellen Handwerk auch Führungen durch das Heimatmuseum mit Einblicken in das Leben von Ludwi­g Rainer.

In Fügen zieht am Samstag nach einer Kinder-Andacht um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche der Nikolaus am Adventmarkt im Schlossinnenhof ein. Am Sonntag folgt die „Weihnacht wie’s früher war“ beim Kapfinger Platz. Auch hier können sich die Kinder auf den Nikolaus sowie eine Weihnachtsbackstube freuen und die Erwachsenen erwartet die Bläsergruppe der BMK Fügen.

Adventmärkte in der Region am Wochenende (auszugsweise) Freitag, 30. November: Schwazer Advent am Pfundplatz ab 16 Uhr, ab 19 Uhr „Swinging Christmas" mit Andy Moos & Friends; Tiroler Bergweihnacht im Heimatmuseum Sixenhof in Achenkirch mit Ausstellung über Ludwig Rainer (geführte Touren samstags und sonntags). Samstag, 1. Dezember: Schwazer Adventmarkt am Pfundplatz mit A-cappella-Konzert mit Piccanto um 19 Uhr; Advent im Jenbacher Museum von 15 bis 19 Uhr an allen Adventsamstagen — nur am 1.12.: „Kinder stanzen eigene Kupferschilder"; Adventmarkt im Regional-Altenwohnheim Schwaz von 14 bis 17 Uhr sowie Krippenausstellung von 9 bis 17 Uhr (auch am Sonntag); Adventmarkt beim Musikpavillon Finkenberg ab 14.30 Uhr mit Bläsergruppe; 1. Adventmarkt in Schlitters von der Feuerwehr ab 17 Uhr; Adventmarkt in der Dorfaue in Hippach ab 14 Uhr mit Aufführung der Rainer Sänger; Christkindlmarkt am Waldfestplatz in Mayrhofen von 17 bis 21 Uhr; Advent im Dorf ab 15 Uhr in Zell am Ziller; Nikolauseinzug um 17.30 Uhr im Schlossinnenhof in Fügen. Sonntag, 2. Dezember: Schwazer Adventmarkt am Pfundplatz ab 16 Uhr; Tuxer Advent ab 15 Uhr am Dorfplatz in Tux-Lanersbach; „Weihnacht, wie's früher war" am Kapfinger Platz in Fügen ab 16 Uhr; Vomper Adventmarkt vor dem Seniorenheim von 14 bis 19 Uhr mit Bläsergruppe.

„Advent’ln tüats z’ Finkenberg“ heißt es am Samstag im hinteren Zillertal. Am Dorfplatz bietet die Frauenrunde nicht nur selbstgemachte Adventkränze und Doggeln, sondern auch jede Menge Schmankerln an.

Passend zum 200-Jahr-Jubiläum der Stillen Nacht ziehen am Samstag neben dem Nikolaus auch die bekannten Rainer-Sänger nach einer Aufführung am Strasser-Häusl um 18.30 Uhr durch die Dorfaue in Hippach.

Leise Melodien, ein knisterndes Feuer und ein riesiger Adventkranz mit rund dreieinhalb Metern Durchmesser erwartet die Besucher am Wochenende von 17 bis 21 Uhr am Mayrhofener Waldfestplatz.

Beim Tuxer Advent wird am Sonntag zur Krippenausstellung ins Gemeindeamt geladen. Punsch und Kekse gibt es ab 15 Uhr am Dorfplatz. Nachdem der Nikolaus eingezogen ist, folgen um 18.30 Uhr die sagenhaften Krampusse mit original Holzlarven.

Auch im restlichen Bezirk wie in Schwaz oder Jenbach (siehe unten) gibt es jede Menge Adventstimmung. (emf)