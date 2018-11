Anastacia und Mel C eröffnen St. Antoner Skiwinter

St. Anton am Arlberg – Auf zwei weibliche Superstars dürfen sich St.-Anton-Fans beim Konzert zum Saisonstart an diesem Wochenende freue­n: Melanie (Mel) C, die früher bei den Spice Girls mitmischte, sowie Anastacia. Die US-Sängerin mit der kräftigen Stimme ist mit ihrem Ischgl-Konzert im Sommer 2005 und dem Hit „I’m Outt­a Love“ in bester Erinnerung geblieben.

Der Startschuss zum musikalische Winter-Opening in der Wiege des Skisports fällt am Samstag, 1. Dezember, um 19.19 Uhr – wie in den vergangenen Jahren am Festplatz bei der Neuen Mittelschule. Zuerst greift Mel C zum Mikrofon, ab 21 Uhr darf Anastacia bewundert werden. TVB-Direktor Martin Ebster versprüht Optimismus in Hinblick auf das Opening-Konzert: „Die Ticketnach­frage hat zuletzt deutlich angezogen. Wir freuen uns auf ein tolles Konzert und eine ausgelassene Stimmung.“ Tickets sind im Vorverkauf (online) um 35 Euro zu haben, an der Abendkasse um 45 Euro.

Der Festplatz bei der Mittelschule habe sich bewährt. „Hier haben wir eine optimal­e Infrastruktur und bringen 6000 Besucher unter“, so Ebster. Finanziert wird der Konzertabend vom TVB und von den Arlberger Bergbahnen.

Die Bergbahnen-Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck, um für den Skistart alles unter Dach und Fach zu bringen.. „Wenn die Temperaturen passen, können wir den Galzig, den Osthang, die Zammermoosbahn und den Gampen in Betrieb nehmen“, sagte der Vorstand der Arlberger Bergbahnen, Mario Stedile-­Foradori, am Montag.

Dennoch muss die Arlberg­region einen Wermutstropfen in Kauf nehmen: Das Eröffnungsrennen „Catch me if you can“ („Die Nacht der langen Schwünge“) musste aufgrund der Schneelage abgesagt werden. Das neue Rennformat, ein Parallel-Riesentorlauf vom Galzig ins Tal, soll als Gegenpart zum Kultrennen „Der Weiße Rausch“ angeboten werden. Premier­e wäre am Donnerstag, 29. November, Beginn um 17.30 Uhr gewesen. „Wir mussten schweren Herzens aus Sicherheitsgründen absagen, weil einfach zu wenige Sturzräume da waren“, schilderte Ebster. Man hoffe, dass die Premiere 2019 gelingt.

Erster Skitag in St. Anton ist, wie geplant, am Freitag, 30. November. (psch)