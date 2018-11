Ein Herrenhemd mit eindrücklicher Botschaft

Von Silvana Resch

Eigentlich werden die Kleidungsstücke genau geprüft, bevor sie Bangladeschs Textilfabriken verlassen. Damit genau so etwas nicht passiert. Doch als Claudia Klütsch ein neues XXL-Hemd für ihren Mann aus der Verpackung zieht, fällt ein Zettel raus. Nicht irgendein Zettel, ein Hilferuf: „Ich bin ein armer Mann, bitte helfen Sie mir“, ist darauf zu lesen. „Wirf den Quatsch weg“, meint Ehemann Martin Klütsch und auch die älteste Tochter winkt müde ab: „Da will dich doch nur jemand veräppeln.“

Besondere Verbindung

Aber die gelernte Arzthelferin aus Wesseling bei Köln hat das „Gefühl, dass jemand in Not ist“, als sie die has­tig hingekritzelte Nachricht betrachtet. Und Claudia Klütsch ist eine Frau, die ihre Überzeugungen lebt: „Wenn ich kann, helfe ich“, sagt sie am Telefon. „So bin ich erzogen worden.“

Dieser Tage muss die 53-Jährige viele Interviews geben. Der Hilferuf, der vor nunmehr 13 Jahren aus der Verpackung flatterte, hat viel in Bewegung gebracht. Genug Stoff für ein Buch, das soeben erschienen ist: „Von einem kleinen Zettel, der in einem Herrenhemd um die halbe Welt reiste und unser Leben für immer veränderte.“

Darin schildert Klütsch auf 256 Seiten die Suche nach Gazi, dem Mann, der den Zettel geschrieben hat. Und sie berichtet von dem Schock, den sie und ihr Mann erlebten, als sie – begleitet von einem Kamerateam – vor 13 Jahren erstmals in Bangladesch angekommen sind. Die Klütschs sind keine reichen Leute. Ehemann Martin ist Durchschnittsverdiener, es ist die erste Flugreise für Claudia. Auf die Armut in den Straßen von Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, ist die Deutsche nicht vorbereitet.

Als ihr eine Frau ihr Baby mitgeben will, kann sie die ganze Nacht nicht schlafen. „Wir sind hier, um Gazi zu helfen“, tröstet ihr Mann. Noch heute lässt sie das Bild nicht los: „Wie groß muss die Verzweiflung sein, wenn eine Mutter ihr Kind fremden Menschen mitgeben will, damit es eine Chance hat?“

Das Buch handelt nicht nur von einer anderen Welt, im Zentrum steht eine ungewöhnliche Freundschaft: Zwischen einer Familie aus Bangladesch und einer aus Deutschland. Als Claudia Klütsch den Zettel gefunden hatte, war Gazi bereits arbeitslos. Der Mittzwanziger hatte mit Kollegen der Textilfabrik gestreikt.

Die Bekleidungsindustrie in Bangladesch, wichtigster Wirtschaftsmotor des Landes, hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt: Hungerlöhne, unwürdige Arbeitsbedingungen, giftige Chemikalien, die ungefiltert in die Umwelt gelangen. Trauriger Höhepunkt: der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza im April 2013, bei dem 1135 Menschen starben.

Die Klütschs hatten bereits im Vorfeld ihrer Reise beschlossen, Gazi mit 30 Euro monatlich, dem Durchschnittslohn im Land, zu unterstützen. Als sie zwei Tage nach ihrer Ankunft endlich in seinem Dorf ankommen, sind sie beeindruckt von der Freundlichkeit der Menschen, der Gastfreundschaft und dem „Zusammenhalt“.

Kaiserschnitt für 500 Euro

Die ganze Familie – Gazis Eltern und Geschwister – wohnt in einer winzigen Wellblechhütte. Dass Gazis Frau schwanger ist und sie ihr Kind ohne medizinische Hilfe zur Welt bringen wird – wie der Großteil ihrer Landsfrauen –, erwähnt der junge Mann zunächst nicht.

Als Claudia Klütsch davon erfährt, ist ihr sofort klar, dass sie die Geburt in einem Krankenhaus bezahlen wird. Es gibt Komplikationen, für den Kaiserschnitt müssen die Deutschen noch einmal 500 Euro drauflegen.

Kind und Mutter überleben dank der Hilfe, der Junge namens Raquibul/Martin ist heute 13 Jahre alt und geht zur Schule.

Claudia Klütsch hofft, dass er dank einer guten Bildung „aus dem Elend rauskommt“. Und sie stellt klar: „Wäre Gazi auf der faulen Haut gelegen, hätten wir unsere Zahlungen eingestellt.“ Bei ihrem zweiten Besuch im Mai dieses Jahres staunen die Kölner schließlich nicht schlecht. Von dem Geld, das das Überleben von 12 Menschen sichert, hat Gazi jedes Monat ein paar Steine gekauft.

Nun wohnt die Familie in einem Steinhaus, rundherum ein Obstgarten, der zum Einkommen beiträgt. „Es gibt ein Zimmer für die Männer, eines für die Frauen“, schildert Klütsch. Auch sie fühlt sich reich beschenkt, nicht nur durch die besondere Freundschaft: „Durch meine Erfahrungen kann ich die Dinge hier richtig wertschätzen. Ich gehe aufmerksamer durchs Leben.“ Und wie soll es weitergehen? „Wenn wir in Pension sind, wollen wir das halbe Jahr in Bangladesch leben und ehrenamtlich mithelfen.“ Was ein kleiner Zettel alles bewirken kann.