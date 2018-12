Österreicher wollen 2019 mit Frieden und Gesundheit glücklich werden

Wien/Linz – Gesundheit, Frieden, eine funktionierende Beziehung und mehr Freizeit wünschen sich die Österreich für das Jahr 2019, wie eine „Glücksumfrage“ ergab, die im Auftrag der Regionalmedien Austria und der Österreichischen Lotterien von Market durchgeführt wurde. Geschätzt werden also die essenziellen Dinge im Leben, stellten die Lotterien am Mittwoch in einer Aussendung fest.

Unter den Top Ten der Wünsche für das kommende Jahr findet sich nur zweimal Handfestes: Der Wunsch nach mehr Geld schaffte es auf den dritten Platz und jener nach den eigenen vier Wänden liegt im Mittelfeld auf Platz sechs. Auf die Frage, was glücklich macht, fiel als häufigste Antwort die Gesundheit. Auch Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, macht glücklich.

Glück mit Glücksbringern

Der Glaube ans Glück bleibt stabil, berichtete das Glücksspielunternehmen: 2017 waren es 75 Prozent, heuer waren es 74 Prozent der Österreicher, die an dieses glauben. Gleichbleibend ist auch die Zahl der Optimisten, als die sich 2018 wieder über die Hälfte der Befragten selbst bezeichnet. 24 Prozent sind Skeptiker und der Rest ist unentschlossen. Zum Glauben ans Glück gehören auch Glücksbringer: Mehr als jeder Fünfte besitzt einen, ergab die Umfrage. Und zum Glück gehört auch die Umwelt. So gaben die Befragten an, besonders stolz auf die Natur in ihrem Land zu sein, gefolgt von der heimischen Kultur und der Sicherheit im Land. (APA)