Osttiroler Tourengeher rittern um Skibo-Trophy

Von Christoph Blassnig

Lienz – Der Name Skibo soll schnell zur Marke werden. Das Kürzel steht für „Skitouren Bewerbe Osttirol und Oberkärnten“. Die Idee dazu hatte Stefan Mutschlechner.

„Diese Tour wird voll einschlagen, davon sind wir überzeugt“, sagt Mutschlechner. Ende Oktober haben sich auf seine Initiative hin erstmals alle Osttiroler Skitouren-Veranstalter an einem Tisch eingefunden. Herausgekommen ist ein Bewerb, bei dem es nicht um Zeit und Räng­e geht. „Bei uns ist der Weg das Ziel“, erklärt der Ideen­geber. Jeder Teilnehmer an einem der acht Tourenläufe kann kostenlos einen Skibo-Stempelpass lösen. Niemand muss mehr als einen Bewerb bestreiten. Nimmt man an weiteren teil, wird jeder Tourenlauf mit den betreffenden Höhenmetern im Pass bestätigt. In einer eigenen Wertung werden nach dem letzten Rennen die erreichten Höhenmeter addiert. Die fleißigsten Sportler kommen in eine der drei Kategorien Gold, Silber und Bronze und erhalten eine entsprechend­e Skibo-Trophy. „Wer in die Gold-Gruppe will, wird um den Laserzlauf nicht herumkommen“, meint Werner Frömel von der Alpinplattform Lienz, die für die Umsetzung verantwortlich zeichnet. „Wir wollen bewusst alle Genuss-und Hobbysportler ansprechen, die ohne Stoppuhr und Startnummer unterwegs sein wollen.“

Alle Infos: www.skibo.at