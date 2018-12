Stimmgabel mit Wehmut zur Seite gelegt

Landeck – Bewegende Dankesworte, ein stimmiger Liederreigen und viele kleine Geschenke: So hat der Land­ecker Bezirksbäuerinnenchor seinen Chorleiter Klaus Wolf am Sonntagnachmittag verabschiedet. Wolf, der zugleich seinen 84. Geburtstag feierte, legt die Stimmgabel nach 27-jähriger Tätigkeit zurück – nicht frei von Wehmut, wie er verriet. „Vergelt’s Gott an alle“, sagte er. „Es war eine gute Zeit, ich werde viele gute Erinnerungen mitnehmen.“

Obfrau Anni Winkler, die den 38-köpfigen Frauenchor gegründet hatte, erinnerte an den ersten Auftritt 1991 beim Bezirksbäuerinnentag in Prutz ebenso wie an Konzert-reisen nach Brüssel, Wien, in die anderen Bundesländer sowie Südtirol. Im Repertoire des dreistimmigen Chores finden sich 118 weltliche und 98 geistliche Werke sowie 16 Messen. Wermutstropfen: Einen Nachfolger für Wolf hat der Chor derzeit nicht. (hwe)