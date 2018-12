Mehr als tierische Anekdoten: Sieben Leben für eine Frau

Von Andrea Wieser

Innsbruck – Hausbesuch bei Inge Welzig (74) am Innsbrucker Mitterweg, bei jener Frau, die in Tirol dem Tierschutz ein Gesicht gab. Auf der Bank thront Bomber, ein mächtiger Kater mit Wildkatzenanteil. Es wäre auch komisch gewesen, bei Tirols bekanntester Tierschützerin keinen Vierbeiner anzutreffen. Überraschender ist hingegen die Antwort auf die Frage, warum sie eine Biografie geschrieben hat, die heute mit einer Signierstunde in der Tyrolia in Innsbruck (11 bis 14 Uhr) präsentiert wird. „Ich wollte davon erzählen, dass ich mehr bin als nur Tierschutz, und an eine Zeit erinnern, die sich heute keiner mehr vorstellen kann.“ Damit meint die Salzburgerin ihre Kindheit im Nachkriegsösterreich. Der Vater war im Krieg gefallen, die Mutter musste die Kinder Inge und Rupert mit wenig durchbringen. Zu Weihnachten gab es jedes Jahr die gleichen Geschenke, die am 6. Jänner wieder versteckt wurden, so groß war die Armut.

Mit Kater Bomber diese Woche in ihrer Innsbrucker Wohnung. - Foto TT / Rudy De Moor

Aber Welzig kann auch auf viel Unbeschwertes zurückblicken, zum Beispiel auf ihre Zeit als leidenschaftliche Segel- und Skilehrerin. Die soziale Ader war bei ihr schon früh angelegt. Schon als 17-Jährige war sie Jungführerin beim Alpenverein in Badgastein. Nach ihrer späteren Übersiedlung nach Tirol waren es die Segelkinder vom Achensee, für die sie Lager organisierte. Neben dieser sozialen Gabe, die schließlich auch zu ihrem großen Engagement führte – von Tierschutzarbeit bis zu Diensten im Hospiz –, ist Welzigs Leben von einer anderen Eigenschaft geprägt.

„Meine Naivität hat mich oft in schwierige Situationen gebracht.“ Ihre Biografie erzählt von riskanten Bergtouren oder davon, wie sie als Teenager in Avignon fälschlicherweise in einem Bordell anstatt in einem Hotel eincheckte. „Meine sieben Leben“ (Tyrolia Verlag) heißt Welzigs Buch und die Katzenanalogie passt gut. Es war oft knapp, der Schutzengel aber zur Stelle.

Als junge Frau war sie in Badgastein Skilehrerin. - Rudy De Moor, Welzig

Mit nicht weniger Risikobereitschaft hat Welzig schließlich ihre Tierschutzarbeit begonnen. Zuerst in Rum bei Innsbruck, wo sie mit ihrem Tiroler Mann und den zwei Kindern, einer Tochter und einem Sohn, wohnte. Der Liebe wegen war sie nach Tirol gekommen. Die Ehe hielt nicht, aber ihre erste Tierschutzarbeit, nämlich mutterlose Igel aufzunehmen, fällt in diese Zeit. Das führte dazu, dass im Haus der Familie viel los war. „Es hat dauernd geklingelt und ich habe die Igel entfloht“, erinnert sie sich. Erst später wird ihre Tochter ihr sagen, dass sie in diesen Situationen nicht glücklich gewesen war. Die Suche nach Balance zwischen Kindern und Tierschutz wird Welzigs weiteres Leben prägen.

Später war Welzig als Seglerin auch in Travemünde an der Ostsee unterwegs. - Rudy De Moor, Welzig

1989 macht Welzig den ersten Schritt in Richtung endgültiger Berufung. Eigentlich gelernte Drogistin, heuerte sie im Alten Landhaus als Sekretärin für den Tierschutzverein an. „Es war unglaublich langweilig“, sagt sie. „Das Telefon klingelte nur einmal in der Woche.“ Das sollte sich ändern. Die Arbeit des Tierschutzvereins wird in den 1990er-Jahren immer wichtiger werden. 24 Jahre wird Inge Welzig schließlich Leiterin des Tierschutzvereins für Tirol sein. In ihrer Zeit wird der Neubau des Heims beim Mentl­berg realisiert, ebenso wie Bauten in Schwaz, Wörgl und Reutte. Anekdoten hat Welzig genug gesammelt. Als TT-Kolumnistin hat sie viele davon veröffentlicht. „Ich weiß noch, wie ich Angst hatte“, leitet sie etwa ihre Erinnerungen dazu ein, dass sie beim Schleicherlaufen in Telfs die Verwendung von Hundefell und Hundewürsten verhindern wollte. Die damals noch unbekannte Welzig wagte sich in den Bauwagen der „Laninger“, der so genannten Hundefresser, wo sie mit der Gitarre Lieder zum Besten gab. Die Leidenschaft, die sie aus Salzburg mitgebracht hatte, kam ihr zugute. Mit markigen Texten brach sie das Eis und kam mit den Männern ins Gespräch. Heute wird der Brauch nicht mehr vollzogen – einer von vielen Verdiensten, zu denen auch die Kastration Hunderter freilaufender Katzen zählt.

Welzigs Erinnerungen kommen neben Erfreulichem, wie der Verleihung des Bundestierschutzpreises, aber auch nicht ganz ohne Schmerzliches aus. Sie spricht eine Verleumdung wegen Spendenhinterziehung an, die sie später mit Belegen aus der Welt schaffen konnte. Kampflos aufgeben wäre keine Option gewesen. Ihre Kritiker nennen sie streitbar.

Alle Tiere haben einen Platz in ihrem Herzen. - Rudy De Moor, Welzig

Zurück in Welzigs Wohnung. Bomber hat die Audienz inzwischen beendet und seinen Platz verlassen. Der zugelaufene Kater ist mindestens 21 Jahre alt. Die offizielle Lebenserwartung liegt darunter. Welzig weiß das, sie wird aber erst trauern, wenn er gestorben ist. „Das habe ich ihm versprochen und vielleicht hat er auch mehrere Leben.“