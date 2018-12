Familienwappen: Auf der Suche nach adeligen Wurzeln

Von Judith Sam

Weihnachten naht. Damit wächst der Druck, individuelle Geschenke zu finden. Schmuck? Abgedroschen. Krawatten? Zu lieblos. Wie wäre es, wenn man zur Feier des Tages das Familienwappen des zu Beschenkenden aufstöbert? „Diese Idee haben offenbar immer mehr Tiroler“, sagt Roland Sila. Der Kustos der Bibliothek im Innsbrucker Ferdinandeum bekommt jede Woche mehrere Anfragen: „Ich kann jeden Familiennamen in unserem 30.000 Wappen umfassenden Archiv nachschlagen. Allerdings werde ich nicht immer fündig.“

Wappen mit Einhorn

Während er spricht, blättern seine Finger durch eine der Schubladen, die mit Tausenden von Hand gezeichneten Wappenskizzen gefüllt sind. Die Papiere sind hochwertig, aber teils etwas vergilbt oder abgegriffen. Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei um die größte Sammlung von Tiroler Wappen: „Die haben wir Heimatforscher Konrad Fischnaler und seiner Frau zu verdanken, die sie um das Jahr 1900 zusammengetragen haben.“ Als Quellen dienten ihnen Münzen, Grab- und Grenzsteine, Rüstungen, Wachssiegel, Archive und Bücher.

Wappen wurden von Mann zu Mann vererbt. Nur wenn Frauen das Familienoberhaupt waren, durften sie Wappen übernehmen. Normalerweise behielt der älteste Sohn das Originalwappen. Dessen Brüder mussten es abwandeln – etwa indem aus Füchsen Schwerter wurden. - TT/Rudy De Moor

Wie viele Tiroler Wappen es gibt, kann Sila nicht abschätzen. Klar ist jedoch, dass deren Bandbreite enorm ist: Manche Wappen sind üppig verziert, vergoldet, mit Schnörkeln, Greifvögeln und sogar farbenfrohen Engeln geschmückt. Andere sind farblos, bestehen nur aus einem nüchternen Rahmen und zwei kurzen Strichen.

Eigens ausgebildete Maler gestalteten früher Wappen wie vom Auftraggeber gewünscht. Manche Abbildungen waren Modeerscheinungen – wie etwa Einhörner. Andere spiegeln Ereignisse aus der Familiengeschichte wider.

Ab dem 13. Jahrhundert waren „redende“ Wappen beliebt, deren Darstellungen sich auf konkrete Namen oder Berufe bezogen. „Typisch sind Nussbäume auf dem Wappen der Familie Nussbaum, ein Hase bei der Familie Haas oder eine Grube bei Bergmännern, die in Gruben arbeiteten“, schildert der Innsbrucker, der sich während der vergangenen Jahre besonders intensiv mit Wappen befasst hat.

Wappenbriefe wurden oft mit Blattgold umrahmt. In ihnen ist vermerkt, was auf dem Wappen abgebildet ist. - TT/Rudy De Moor

Ein Fehler im Taufbuch

Da stellt sich die Frage, ob er selbst ein Wappen hat. Auf der Suche danach sausen seine Finger durch die Schubladen zum Buchstaben S: Siller, Schwarz, Stock – nur Sila findet er nicht. Schade. Schon setzt der Germanist zur Erklärung an: „Wappen wurden vererbt. Meist von einem Mann zum nächsten. Frauen durften sie nur tragen, wenn sie das Familienoberhaupt waren. Manchmal veränderte sich einer dieser Familiennamen über die Jahrhunderte. Nur ein Rechtschreibfehler im Taufbuch, schon wurde aus Silla der Name Sila.“

Hier wäre akribische Ahnenforschung notwendig, um herauszufinden, ob man sich mit einem Wappen, das auf einen ähnlichen Namen lautet, schmücken darf. Theoretisch jedenfalls. Praktisch suchen sich die Leute ohne Wappen meist ein beliebiges aus, das ihnen optisch gefällt: „Seit im Jahr 1919 der Österreichische Adelsstand aufgehoben wurde, wird es rechtlich nicht geahndet, wenn man ein fremdes Familienwappen auf seine Facebook-Seite stellt, es auf die Hauswand zeichnen oder sich einen Siegelring dazu anfertigen lässt. Nur Wappen der Republik, Länder und Gemeinden sind geschützt.“

Man kann sich sogar ein eigenes entwerfen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – vom Sportwagen auf dem Familienwappen bis hin zur Playstation oder dem liebsten Fußballclub. Ob die Enkel damit Freude haben werden, bleibt dahingestellt.

Bei besonders wertvollen Wappenbriefen findet man auch einen Abdruck des Wappens in Wachs, das die Echtheit zertifizieren soll. - TT/Rudy De Moor

Wappen in der Schlacht

Mit der ursprünglichen Idee von Wappen hat all das natürlich nichts zu tun. Christian Fornwagner, stellvertretender Direktor des Tiroler Landesarchivs, hat sich damit befasst: „In der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts trugen Ritter bei Schlachten erstmals geschlossene Helme. Im Trubel des Kampfes konnte man folglich kaum noch erkennen, wer Feind oder Freund ist. Wappen, die man auf Schilde malte, halfen, zu unterscheiden.“

Ein Trend war geboren. Wappen, die anfangs nur Adelige vom Kaiser verliehen bekamen, mauserten sich zum Prestigeobjekt. Im 13. Jahrhundert wurden sie nämlich käuflich – für jedermann. Selbst Bürger und Bauern durften sich damit schmücken.

Kein Wunder, dass Wappendesign im 18. Jahrhundert zur Geschäftsidee wurde. Wappenbüros versprachen Kunden, deren Familienwappen ausfindig zu machen. Gegen Geld, versteht sich. Dabei gab es zwei Möglichkeiten: Die elegantere Variante war, historisch belegte Personen mit einem ähnlichen Familiennamen auszuforschen und dem zahlungswilligen Kunden zu erklären, dass er dessen Wappen verwenden dürfe. Alternativ drehte man dem Interessenten frei erfundene Fantasiewappen an.

„Noch heute gibt es Wappenmaler, die bis zu 700 Euro für den Entwurf eines Exemplars verlangen“, warnt Sila. Ein zu hoher Preis für Wappen, bei denen es sich nur um eine Modeerscheinung handelt.

Wer Wert auf ein historisch wertvolles Exemplar legt, sollte sich auf die Suche nach dem zugehörigen Wappenbrief machen. Dieses Dokument belegt nämlich, dass das Wappen vom Kaiser, König oder Landesherren einst als Anerkennung für die Familie ausgestellt wurde.

Einige dieser Urkunden werden im Ferdinandeum aufbewahrt. Kustos Sila behandelt die Blätter wie kleine Schätze. Stolz sperrt er eine Tür in der Bibliothek auf, hinter der sich seine kostbarsten Stücke befinden – von der Unterschrift von Königin Maria Theresia bis zu blattgoldverzierten Wappenbriefen.

Viele Meter große Dokumente

Andächtig zieht er einige der Urkunden, die teils mehrere Quadratmeter groß sind, teils aus kleineren Blättern bestehen, die zu einer Art Buch gebunden wurden, aus großen Schubladen: „Sie alle verbindet die aufwändige Gestaltung und der Inhalt. Auf den Briefen ist vermerkt, was auf dem Wappen zu sehen ist, wem es zusteht und wer es demjenigen verliehen hat.“

An einigen Wappenbriefen baumeln an schmucken Kordeln sogar Wachsabdrücke des Wappens, die dessen Echtheit zertifizieren: „So etwas wird mittlerweile nicht mehr hergestellt.“

Gefragt sind Wappen jedoch immer noch. Junge Tiroler interessieren sich derzeit vermehrt dafür, weil Wappen in Fernsehsendungen wie „Game of Thrones“ vorkommen. Andere nutzen sie als Prestigeobjekt. Wer sich an Sila wendet, sucht jedoch meist nach der eigenen Identität.

Die eigenen Wurzeln: „Wappen sind ein wunderbar greifbares Bild für die Familie. Und das wird in dieser immer schnelllebigeren, globaleren, digitalisierten Welt zunehmend wichtig.“

Erstmals online zugänglich

Digitalisierung will der Kustos allerdings nicht verunglimpfen. Im Gegenteil: „Wer jetzt wissen möchte, ob seine Familie ein Wappen hat, kann im Jänner online danach suchen. Dann wird das Tiroler Landesmuseum seine digitalisierte Datenbank freigeben, in der alle 30.000 gesammelten Tiroler Wappen samt Hintergrundfakten zugänglich sind.“ Dreieinhalb Jahre hat die Arbeit daran gedauert.