Christkindleinzug, Tanzmärchen, Party: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Der Advent nimmt seinen Lauf und das große Highlight im Innsbrucker Weihnachtszauber steht vor der Tür: Der feierliche Christkindl-Einzug am Sonntag in der Innsbrucker Innenstadt. Weitere Tipps für Kinder sind das Tanzmärchen „Die Schöne und das Biest“ im Theater InnStanz und der Oberländer Advent auf der Burg Landeck mit viel Programm für die Kleinsten.

Spaß auf der Piste, Loipe und beim Après-Ski sind diese Woche bei den großen Opening-Festen in Gerlos, Mayrhofen, Alpbach, Leutasch und Nauders garantiert.

10 Jahre Downdays-Magazin-Fest in Innsbruck (Freitag)

Das Magazin Downdays feiert seinen zehnten Geburtstag im Kater Noster mit einer großen Welcome-Winter-Party. Dazu gibt es eine Ausstellung der besten Free-Ski-Bilder der letzten zehn Jahre und Filmvorführungen. Das Fest startet um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Ugly Christmas Sweater Party im Jimmy‘s (Freitag)

Für alle, die ihre hässlichen Weihnachtspullis, Weihnachtsmützen, Weihnachtsmann-Verkleidungen oder Ähnliches wieder mal ausführen wollen und in Feierlaune sind, ist die „Ugly Christmas Sweater Party“ im Lokal Jimmy’s am Landhausplatz in Innsbruck genau das Richtige. Der Eintritt ist frei, alle passend zum Motto Gekleideten werden mit einem gratis Willkommens-Shot belohnt.

Ski- und Snowboard-Opening in der Zillertal Arena (Freitag bis Sonntag)

Zum Auftakt der Wintersaison 2018/19 gibt es in der Zillertal Arena ein viertägiges Opening-Event mit Live-Musik, Partys, Glühwein und Freibier. Am Freitagnachmittag beginnt die Opening-Feier mit der ersten Après-Ski-Party beim Musikpavillon im Ortszentrum von Gerlos, wo neben DJ-Musik auch ein Live-Auftritt von „Soundz like this“ auf dem Programm steht. Bereits um 11 Uhr starten außerdem die Anfänger-Ski- und Snowboard-Kurse. Am Samstag geht es vormittags um 9.45 Uhr weiter mit Ski-, Snowboard- und Carving-Kursen. Ab 14.30 Uhr wird dann schon wieder gefeiert: „S.A.M.M.“ rockt live mitten im Skigebiet, am Abend ab 21 Uhr stehen „Ampra“ und „The Bombshells“ auf der Bühne des Musikpavillons. Am Sonntag um 14.30 Uhr rockt als letzte Band „AcoustiXounds“. Das Party-Wochenende endet mit einer großen Abschiedsparty ab 15 Uhr beim Musikpavillon, wo es Freibier und einen gratis Imbiss für jeden Gast gibt.

Ski-Opening im Alpbachtal Seenland (Freitag bis Sonntag)

Das Eröffnungswochende im Ski-Juwel Alpachtal Wildschönau wird groß und mit viel Programm für große und kleine Pistenkönige gefeiert: Das Gratis-Ski- und Snowboard-Testcenter beim Skiverleih „Ski Auffach“ wird heuer erstmals durch einen speziellen Kinder-Ski-Test ergänzt. Zudem stehen LVS-Workshops, geführte Skitouren und eine LVS-Schnitzeljagd auf dem Programm. Viel Spaß versprechen außerdem der Yamaha-Parcours mit E-Skidoos und Quads sowie die Rail-Session und der „Public Shooting Day“ im Snowpark. Am Abend geht die Party mit feurigen DJ-Sounds und Live-Musik in den Hütten ab. Genaue Programminfos auf https://bit.ly/2GhxpVr

Leutascher Langlauf-Opening (Freitag bis Sonntag)

Fans des Nordischen Skisports treffen sich beim großen Langlauf-Opening in Leutasch, das heuer sein 20. Jubiläum feiert. Das neueste Material der Saison kann an den Teststationen der Firmen Atomic, Exel, Salomon und Fischer getestet werden. Außerdem werden Tages- und 3-Tages-Kurse für Anfänger, Kinder und Fortgeschrittene – sowohl im klassischen Stil als auch im Skating-Stil – geboten. Alle Infos zum Programm auf https://bit.ly/2QWPexe sowie zu den bereits geöffneten Loipen in Leutasch auf https://bit.ly/2zXzTCS

Die erste Hürde hat Seefeld genommen: Für die Sportinfrastruktur benötigt es keine Umweltverträglichkeitsprüfung. - Olympiaregion Seefeld

Musiktheater „Mauracher und Mohr“ in Fügen (Freitag bis Sonntag)

Bisher ungehörte Geschichten rund um das Weihnachtslied „Stille Nacht“ stehen im Mittelpunkt dieses Adventstheaterstücks von Hakon Hirzenberger. Mit auf der Bühne der Festhalle Fügen stehen die Zillertaler Kirchenchöre, Klöpfelsinger und Bläsergruppen. Fest steht: Die beiden Männer waren die wichtigsten Wegbereiter von „Stille Nacht“. Joseph Mohr schrieb das Lied 1816 in Gedichtform, Karl Mauracher brachte dessen Noten nach Fügen zurück, nachdem er in Oberndorf die Orgel repariert hatte. Der inszenierte Briefwechsel gibt Einblick in die Leben zweier bedeutender historischer Persönlichkeiten und erklärt die Geschichte des weltweit berühmtesten Weihnachtsliedes.

Klaus Rohrmoser als Karl Mauracher und Nik Neureiter als Josef Mohr in der Festhalle Fügen. - Christian Wind/Tirol Werbung

Winter-Opening Nauders (Samstag und Sonntag)

„Rock den Berg“ – unter diesem Motto feiert sich Nauders am Reschenpass zwei Tage lang in die neue Wintersaison. Mehrere Live-Combos haben das Stimmungsbarometer in der Hand: Am Samstag lassen „Volxrock“ ab 13.30 Uhr die Lärchenalm beben, um 17 Uhr geht es mit einer Après-Ski-Party im Billys weiter. Der Sonntag beginnt musikalisch schon um 11 Uhr auf der Stieralm mit „Burger Party“. Den Abschluss der Party besiegeln die „Zillertaler Mander“ ab 13.30 Uhr live am Bergkastel.

"Volxrock" bringen am Samstag die Lärchenalm in Nauders zum Beben. - Volxrock

Rise & Fall Winter-Opening Mayrhofen (Samstag)

Mit dem spektakulären Staffelbewerb Rise&Fall wird auch heuer der Start für die Wintersaison in Mayrhofen im Zillertal begangen. Durchhaltevermögen ist bei diesem Wettkampf das Wichtigste: Jeweils vier Teilnehmer kämpfen als Team und müssen die Disziplinen Skibergsteigen, Mountainbiken (Rise) sowie Paragleiten und Skifahren bzw. Snowboarden (Fall) beherrschen. 430 Höhenmeter gilt es zu bezwingen, den Siegern winken dafür Preisgelder in der Höhe von 10.000 Euro. 85 Teams, die sowohl aus Spitzensportlern als auch gut trainierten Amateuren bestehen, treten insgesamt an. Der Startschuss fällt um 13 Uhr. Alle Infos zum Event auf https://www.riseandfall.at/

Der spektakuläre Staffelbewerb "Rise and Fall" in Mayrhofen ist jedes Jahr ein Zuschauermagnet. - Mayrhofen/ Ebenbichler

„Endlich“-Weihnachtsmarkt und Konzert in Innsbruck (Samstag)

Der „Endlich“-Store in der Jahnstraße in Innsbruck wird am Samstag zum Schauplatz eines gemütlichen Weihnachtsmarktes mit handgemachten Einzelstücken von „nanma“, „d‘amie“, „EiDy“, „Xxmo“ und „Floreal Innsbruck“. Von 15 bis 20 Uhr gibt es im Store, in der Werkstatt und im Café Bäru‘s ein buntes Markttreiben, danach steht ein Überraschungskonzert auf dem Programm.

Tanzmärchen „Die Schöne und das Biest“ im Theater InnStanz (Samstag)

Witzig, kindergerecht, charmant und doch tänzerisch anspruchsvoll – so präsentiert sich das Theater InnStanz beim „Vertanzen“ von de Villeneuves Märchenklassiker „Die Schöne und das Biest“. Die Interpretation ist bewusst eigensinnig, und garniert mit einer Parade von Requisiten und Kostümen, die Lust auf einen Spaziergang im verwunschenen Schloss machen – wenn da nur das Biest nicht wäre. Das Stück wird für Kinder ab vier Jahren empfohlen und wird außer diesen Samstag um 17 Uhr noch am kommenden Samstag um 17 Uhr sowie am Montag, 24.12., um 14 Uhr im Theater InnStanz in der Richard-Berger-Straße aufgeführt.

"Die Schöne und das Biest" wird diesen und kommenden Samstag sowie an Heiligabend im Theater InnStanz aufgeführt. - Innstanz

Weihnachtskonzert in der Galerie Artinnovation (Samstag)

Besinnlich mit klassischer Musik wird es am Samstag in der Galerie Artinnovation in der Amraser-Straße, wo ein exklusives Weihnachtskonzert stattfindet. Die beiden Musikerinnen Heidemarie Mrvlag (Cello) und Yuliya Balabicheva (Klavier) spielen Stücke von J. Brahms, Bloch, Schumann und Debussy. Heidemarie Mravlag, aufgewachsen im Stubaital, studierte am Tiroler Landeskonservatorium sowie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Seit 2013 ist sie als Cellistin am Burgtheater Wien und seit 2015 regelmäßig als Substitutin im Bühnenorchester der Wiener Staatsoper zu hören. Die kasachische Pianistin Yuliya Balabicheva studierte erst in ihrer Heimatstadt Almaty und ging dann nach Köln, um ihren Master in Kammermusik und als Solistin zu absolvieren. Heute lebt Yuliya Balabicheva in Eisenstadt und arbeitet auf dem Haydn Konservatorium als begleitende Pianistin. Das Konzert der beiden gefraten Musikerinnen beginnt um 19 Uhr, Eintritt sind 15 Euro.

Oberländer Advent in Landeck (Sonntag)

Advent, wie er früher war – so lautet das Motto des Oberländer Advents. An drei Adventsonntagen wird dazu auf Schloss Landeck ein stimmungsvolles Kulturprogramm im Weihnachtsambiente mit Kerzen, Fackeln und offenem Feuer geboten. Besinnlichkeit und Tradition stehen, fern von jedem Kitsch und Trubel, im Mittelpunkt. Das Programm beginnt um 14 Uhr: Diesen Sonntag besteht es aus Handwerk und Volkskunst mit Holzschnitzern, Krippenbauern, Glaskunst-Gestalten und Räuchern mit der Kräuterhexe.

Innsbrucker Christkindleinzug (Sonntag)

Viele Kinder können es wohl kaum mehr bis zum 24. Dezember erwarten – und haben Glück, dass in Innsbruck das Christkind schon diesen Sonntag kommt: Auch dieses Jahr wird der traditionelle Christkindleinzug an diesem Tag feierlich in Szene gesetzt. Er führt um 17 Uhr von der Maria-Theresien-Straße über den Marktgraben, die Herzog-Otto-Straße und die Herrengasse in einem feierlichen Umzug bis zum Tiroler Landestheater. An zwei Stationen stoppt das Christkind dabei mit seinem Gefolge: beim Rathaus um ca. 17.20 Uhr und am Marktplatz um ca. 17.40 Uhr. An diesen beiden Stellen werden die traditionellen Lieder „Jetzt fangen wir zum Singen an“, „Kommet ihr Hirten“ und „Es wird scho glei dumpa“ gesungen, die sich als vorweihnachtliche Klangwolke über die Innenstadt legen. Rund 500 Kinder aus Innsbrucker Schulen nehmen am Umzug teil und geben als Hirten und Engel mit Laternen dem Christkind Geleit, das mit einer prächtigen Kutsche fährt. An Zuschauern säumen beachtliche 25.000 alljährlich den Weg des Christkindes und lassen sich von der besinnlichen Atmosphäre in ihren Bann ziehen. Am Platz vor dem Tiroler Landestheater singen gegen 18 Uhr dann alle gemeinsam „Stille Nacht“. (anl)

Besinnlichkeit und Tradition stehen beim Oberländer Advent auf Schloss Landeck im Zentrum. - Schloss Landeck/Sabine Wachter